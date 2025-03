Confirmat: Xàfecs forts i nevades persistents a Catalunya a partir d'aquest dia

Catalunya s'ha despertat aquest divendres amb pluges en un gran nombre de comarques. Gran part del territori s'ha vist afectat per unes precipitacions que no són més que el preludi del que està per venir. Són molts els experts que ja avisen que el cap de setmana serà mogut i, sobretot, molt humit.

La pitjor part del temporal arribarà entre la nit de dissabte i la matinada de diumenge. El model de predicció Arome 0Z, mostra que un front fred recorrerà el territori d'oest a est. Al seu pas deixarà importants pluges i tempestes, especialment durant la matinada de diumenge.

Un altre punt destacable serà el vent, que serà persistent i fort, a causa de la profunditat del sistema que travessarà la regió. Aquest vent, en trobar-se amb una massa d'aire fred, originarà convecció atmosfèrica intensa, cosa que augmentarà les probabilitats de tempestes elèctriques. Així com fenòmens acompanyats de calamarsa i vents molt forts.

La pitjor part del temporal de pluja a Catalunya

Pel que fa a la neu, s'espera una acumulació considerable al Pirineu. Les nevades seran significatives, amb gruixos que podrien superar fàcilment els 50 centímetres a partir dels 2.000 metres d'altitud. Durant la matinada de diumenge, la cota de neu podria baixar dels 1.900 metres fins als 1.600 metres.

Pel que fa a les precipitacions, s'espera que el front fred porti pluges intenses a la major part de Catalunya. La matinada de diumenge serà el moment de major impacte, amb una forta tempesta que podria recórrer el territori d'oest a est. Tot això deixant grans acumulacions d'aigua en algunes zones.

Aquesta tempesta serà el nucli principal de la borrasca Jana, que s'espera que afecti Catalunya de manera contundent. La situació serà intensa a les comarques de muntanya, on les condicions seran hostils, per la qual cosa es recomana precaució a les zones afectades.

Un cap de setmana amb diversos avisos

Són molts els experts que avisen de l'entrada de la borrasca Jana a la regió. En aquesta mateixa línia, des del Meteocat han activat una sèrie d'alertes a causa de les acumulacions de pluja previstes. També per la intensitat del vent que bufarà en zones del Pirineu Occidental.

El segon cap de setmana de març arriba amb ganes i amb totes les seves armes disposades a desplegar-se. L'hivern està arribant a la seva fi, però abans té molt més per oferir. Sens dubte, és moment de gaudir de la pluja i de tot el que ella suposa, això sí, des de dins de casa.