'A partir del 17...': Arriba la felicitat a Catalunya per un canvi dràstic de temps

Catalunya està vivint un mes de febrer molt variable, meteorològicament parlant. Segons la setmana i els dies, el pronòstic sorprèn amb un escenari o un altre. En aquest sentit, en només la desena de dies de mes que ja han passat s'han registrat gairebé tots els fenòmens possibles.

Bé, doncs aquests canvis sembla que no cessaran amb el pas dels dies. De fet, el temps canviant serà la dinàmica habitual al llarg de les setmanes. Almenys així es desprèn dels models de predicció consultats per alguns experts.

En ells es pot veure un nou canvi de temps a curt termini a Catalunya. I és que lluny d'estabilitzar-se la situació, seguirà sent inestable i de ple hivern. Concretament, "a partir del dia 17" podrien arribar canvis relacionats amb el fred.

El fred encara té molt per donar a Catalunya

Alguns models prediuen que a partir del dia 17 el fred tornarà a ser potent a la regió. Els termòmetres podrien tornar a descendir i deixar a gran part de les comarques congelades. Això arribaria després d'uns dies en què, encara que faci fred, els mercuris estan bastant moderats.

Per contra, altres previsions allunyen aquesta teoria i coincideixen a avisar que no serà tant el fred que arribarà. Sigui com sigui, l'època de l'any que es travessa confirma que és moment que faci molt fred. Tant gener com febrer són dos dels mesos més freds del calendari, per la qual cosa la primera previsió seria la més adient.

Ara bé, una vegada més, el millor és esperar i veure com evolucionen els mapes. Amb el pas dels dies la situació pot canviar per moments i el que ara és fred, en unes hores pot ser bonança. Així que, encara que és millor ser previsors, estar ben informats i actualitzats.

El canvi de temps que tots esperen

La veritat és que a l'hivern ha de fer fred. Són molts els que esperen que els termòmetres descendeixin i així poder gaudir de tots els encants d'aquesta estació de l'any. En especial els empresaris d'alta muntanya, els quals viuen de la neu i el fred.

Els amants del bon temps sí que han d'esperar una mica més per veure les flors florir i el sol escalfar una mica més. De totes maneres, per tots és sabut que al final, la primavera sempre acaba explotant en el moment perfecte. Així que ara toca seguir pendents de nous fronts freds i de canvis de temps que indiquin que Catalunya té hivern per estona.