Mitja Catalunya en alerta per l'últim avís dels meteoròlegs aquests dies: 'Cal una...'

El tema de la sequera semblava haver-se mig resolt l'any passat. Especialment després d'una tardor molt humida i amb grans precipitacions. De fet, va ser a partir de llavors quan semblava que els pantans catalans començaven a recuperar-se.

I el cert és que, en gran part, ho van fer. Però la realitat és que la situació era tan extrema, que encara queda molt per resoldre. En algunes zones de Catalunya la salut dels embassaments és millor que en altres, però continua sent millorable en la gran majoria.

D'aquí que alguns experts continuïn recordant la necessitat que plogui. "Cal una llevantada com les d'abans, de tres dies", afirmen. Sobretot després de veure que embassaments com el de Sau continuen estant molt per sota de la seva capacitat.

La realitat de molts pantans a Catalunya

En aquest sentit, aquesta setmana el mític pantà de Sau es trobava a un 6,5% de la seva capacitat. "Falta aigua", expliquen. I no els falta raó.

El pantà està sobrevivint a un hivern amb uns nivells d'aigua preocupants. Per la seva banda, el de Susqueda està al 40%, una mica millor, però no arriba ni a la meitat de la quantitat d'aigua possible. "Buiden un, per omplir l'altre", afegeixen.

Així que davant aquesta situació queda més que clar que cal més aigua a Catalunya. Sí que es van veure molt més beneficiats per les últimes pluges altres pantans més al nord de la regió. Un exemple és el de Rialb, que recentment lluïa ben ple.

L'aigua continua sent una gran necessitat

Però la desigualtat territorial torna a manifestar-se i deixa estampes com la que alguns experts han compartit aquesta setmana. La previsió per a aquests dies és que plogui, per la qual cosa qualsevol anunci en aquest sentit és benvingut. Això sí, tal com asseguren els experts, l'ideal seria que plogués molt, bé i durant bastants dies.

Caldrà seguir de prop l'evolució d'aquest tipus de pantans al llarg de l'hivern i la primavera. D'això depèn que després l'estiu sigui més lleuger. Sobretot per al sector agrícola, el qual porta ja uns anys patint les conseqüències d'una sequera que manté assedegats els camps catalans.