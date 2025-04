Arriba la felicitat a Catalunya: Eloi Cordomí confirma la millor notícia de totes

Eloi Cordomí ha tornat a fer feliç a gran part dels seus seguidors. I és que l'home del temps de TV3 ha avançat la meteorologia prevista per a aquest dimarts a Catalunya. En aquest sentit, tot són bones notícies per als que estan desitjant consolidar una primavera que s'ha fet esperar força.

Els mapes de previsió auguren un dimarts assolellat en gran part de la regió i amb unes temperatures màximes a l'alça. Els núvols i les boires han fet acte de presència a primera hora del matí en punts de l'interior. Amb tot, s'aniran dissipant amb el pas de les hores fins a oferir un panorama esperançador.

Sí que quedaran restes d'aquests bancs de núvols en ambdós extrems del litoral català. Tant a la Costa Brava com a les Terres de l'Ebre pot ser que hi hagi més estones ennuvolades. Ara bé, no s'esperen grans precipitacions al llarg de la jornada.

Un sol i unes temperatures màximes que indiquen que s'acosta la calor

El Meteocat ha avisat que no és moment de confiar-se. I és que la primavera també és moment d'inestabilitat i d'un temps canviant per hores. D'aquí que els experts avisin de la possibilitat de petits ruixats en punts de muntanya i el nord-est.

De totes maneres, tot això serà testimonial, ja que el sol guanyarà la partida en un dia de plena primavera. Eloi Cordomí assegura que les temperatures superaran els 20 graus en moltes zones del territori. Així mateix, en municipis de l'oest podrien arribar fins als 25.

No passarà el mateix a la costa on, encara que faci calor, la brisa farà que la sensació tèrmica baixi. "Refrescarà l'ambient", afirma Eloi Cordomí. Però no cal patir, ja que tot això serà una anècdota al costat del sol que es preveu que brilli amb intensitat.

La tendència canviarà dimecres

Dimecres al matí la tendència serà la mateixa, amb gran part de Catalunya assolellada. Això sí, a partir del migdia el panorama tornarà a canviar amb l'arribada de precipitacions. En aquesta ocasió, se situaran al nord i nord-est del país.

Fins al moment no es preveuen alertes per intensitat, per la qual cosa els ruixats seran localment moderats. Amb tot, seran prou actius per aturar per unes hores la primavera. Els que ja estan cansats del paraigua hauran de tenir una mica més de paciència.