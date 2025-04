Avís de tempestes a Catalunya: en aquestes 4 comarques pot ploure amb ganes avui

La setmana ha començat a Catalunya amb un ambient clarament primaveral. Matí assolellat i temperatures a l'alça, amb el mercuri marcant valors per sobre de l'habitual per a aquestes dates. Aquesta estabilitat es deu a la presència d'altes pressions i al bloqueig d'una falca subtropical que domina bona part del territori.

No obstant això, aquesta calma no durarà tot el dia, ja que a la tarda s'esperen canvis en algunes comarques. A partir del migdia, es preveuen ruixats i tempestes en comarques com Osona, el Berguedà, el Lluçanès i el Ripollès. Aquestes precipitacions puntuals es produiran per la confluència de vents i l'entrada d'aire fred en capes altes de l'atmosfera.

Tot això afavorirà la formació de núvols de desenvolupament vertical. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.600 metres, per la qual cosa només a les zones més elevades del Pirineu podria nevar. De cara als pròxims dies, el temps seguirà dominat per les altes pressions, però amb certs matisos.

Les pluges seguiran al llarg de la setmana

Entre dimecres i la matinada de dijous, s'esperen noves precipitacions al Pirineu i Prepirineu, també de tipus convectiu. Aquest episodi es donarà per una nova entrada d'aire fred en altura procedent del nord-est d'Europa. Aquesta situació afavorirà l'ascens de l'aire humit i el desenvolupament de ruixats.

Encara que l'ambient estable serà la tònica general durant la setmana, els models meteorològics a mitjà termini, com l'ECMWF, apunten a un possible canvi a partir del cap de setmana. S'intueix una ruptura de l'actual bloqueig atmosfèric, la qual cosa podria obrir la porta a una major inestabilitat durant la pròxima setmana. Encara que serà necessari confirmar aquesta tendència amb noves actualitzacions.

Quant a les anomalies previstes per a aquesta setmana, els mapes del model europeu indiquen temperatures més altes a la major part del territori. Especialment a les zones costaneres i interiors. D'altra banda, la precipitació es mantindrà dins de la mitjana climàtica, excepte al Pirineu occidental, on podria quedar una mica per sota.

Moltes ganes de primavera

Ja és un fet que la majoria de persones tenen moltes ganes de primavera. De fet, només calia veure com estaven les platges el passat diumenge, així com les zones en plena natura. Després de setmanes de fortes pluges, fred i vent, el sol arriba com la millor medicina.

Tot això, a més, a les portes de la Setmana Santa. Unes vacances que, de moment, estan banyades d'incertesa sobre el temps que farà. De totes maneres, encara que potser plourà, tot sembla indicar que el sol també es deixarà veure i, per tant, gaudir.