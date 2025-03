Arriba la felicitat a Catalunya: confirmen la millor notícia sobre la pluja diumenge

Aquest cap de setmana diem adeu a les pluges, almenys per uns dies. Catalunya ha iniciat aquest cap de setmana amb cels molt més clars que en dies anteriors. I és que, després d'una setmana majoritàriament passada per aigua, per fi arriba una petita treva meteorològica.

Les previsions del Meteocat indiquen que l'estabilitat es mantindrà durant gran part del dissabte, amb un ambient més sec. No obstant això, la treva no serà absoluta, ja que en algunes comarques encara persistiran pluges i l'arribada del diumenge portarà més canvis.

Les pluges donen una treva a Catalunya aquest cap de setmana

Segons el Meteocat, aquest dissabte tindrem cels clars a la major part del territori. No obstant això, les comarques del nord-est, especialment a la província de Girona, podrien experimentar algunes precipitacions. Pot ser que, a mesura que avanci el dia, els ruixats s'estenguin al nord de Catalunya, afectant el Pirineu.

Mentrestant, la Catalunya central i la demarcació de Barcelona podrien veure els seus cels coberts. Especialment al Maresme i el Vallès Oriental. D'altra banda, la meitat sud de Catalunya mantindrà cels clars durant tota la jornada.

Però, malgrat la falta de pluges, l'ambient serà fred. En zones com el Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya, les temperatures podrien descendir per sota dels 0 graus, la qual cosa podria traduir-se en nevades.

El diumenge, sol al matí i pluja a la tarda

I l'arribada del diumenge mantindrà aquesta tònica de cels bastant clars a la major part de Catalunya. O, almenys, el dia començarà sense rastre de núvols ni de pluges. Però, a mesura que avanci la jornada, aquesta situació podria fer un gir de 180°.

La previsió de Meteocat indica que el sol serà protagonista en les primeres hores del dia. No obstant això, aquesta tranquil·litat meteorològica no es mantindrà durant tota la jornada. A mesura que avancin les hores, es preveu un augment de la nuvolositat, especialment a la zona de Tarragona i Girona.

Les primeres pluges podrien aparèixer a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, al sud de Catalunya. També hi ha previsió de precipitacions a la zona de l'Empordà, el Gironès i el Ripollès. Aquestes pluges no seran especialment intenses, però sí que marcaran un canvi en el panorama meteorològic del cap de setmana.

D'altra banda, les temperatures seguiran la tendència del dissabte, encara que amb una lleugera baixada en gran part del territori. Els termòmetres registraran mínimes més fredes en zones del Pirineu, amb valors que podrien assolir els -6 graus a la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. A les zones del litoral, les temperatures seran més suaus, però es notarà el descens en comparació amb dies anteriors.

Així, Catalunya viu una breu pausa en les precipitacions tant aquest dissabte com durant el matí del diumenge. Però la inestabilitat atmosfèrica segueix present i la treva de les pluges sembla que no durarà gaire.