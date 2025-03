Oficial: l'AEMET anuncia què passarà amb el temps de la setmana vinent a Espanya

Després d'uns dies especialment inestables, els experts ja tenen les mirades posades en com començarà l'última setmana de l'hivern. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han compartit les possibles anomalies de precipitació i temperatures i ja han tret les seves primeres conclusions. El temps que ve no agradarà a tothom, encara que sí que sorprendrà uns quants.

I és que es preveu que Espanya experimenti una situació meteorològica inusual per a l'època de l'any. Segons les previsions actuals, tant les precipitacions com les temperatures tindran anomalies significatives. Tot això es podria traduir en pluges per sobre de la mitjana i temperatures més càlides del que hauríem de tenir.

En primer lloc, les anomalies de precipitació mostren que, al llarg de la pròxima setmana, les pluges podrien ser superiors a la mitjana. Especialment al sud i est d'Espanya, on tornaran a tenir uns dies humits. Les zones de l'interior i les muntanyes també podrien rebre precipitacions intenses.

Què podria passar en altres zones d'Espanya?

En contrast, algunes àrees del nord d'Espanya, com el País Basc o Astúries, no veuran un canvi tan dràstic. De fet, per allà, regions molt acostumades a les pluges, fins i tot podrien tenir un temps més sec del normal. Quant a les temperatures, l'AEMET parla d'anomalies positives en gran part del país.

És a dir, temperatures per sobre de la mitjana en gran part d'Espanya, especialment al sud-oest i el centre. En moltes ciutats, com Sevilla, Madrid o Badajoz, s'esperen màximes bastant suaus. El que generarà un ambient més càlid que el dels últims dies.

Tot això arriba després d'uns dies amb valors bastant discrets, més propis de l'hivern que de la primavera. De fet, la baixada dels mercuris ha fet baixar la cota de neu bastant en les últimes hores. Tot això ha afavorit l'aparició de nevades en molts punts, deixant imatges totalment hivernals.

Per tant, encara que tot indica que tornarem a tenir un temps humit, la primavera ja està en camí. Les temperatures començaran a ser més suaus que en els últims dies, el que sens dubte alegrarà als amants del bon temps.