Gerro d'aigua freda de l'AEMET per als pròxims mesos a Espanya: 'El més probable...'

Hi ha qui compta els dies per donar la benvinguda al bon temps. Ara bé, també n'hi ha que s'instal·larien en un permanent hivern. Sigui com sigui, el cert és que el pas del temps és inevitable i amb l'avanç dels mesos arriben els canvis meteorològics.

Per això, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha detallat com podrien ser els pròxims mesos. En concret, els meteoròlegs s'han pronunciat sobre el temps que farà en el segon trimestre de l'any. I no ha portat precisament bones notícies, sobretot per als més calorosos, ja que la previsió no els agradarà gens.

Segons l'AEMET, de cara a abril, maig i juny, que coincideix amb la primavera astronòmica, s'espera que les temperatures siguin més càlides de l'habitual. D'acord amb els models de predicció, hi ha un 60-70% de probabilitats que el trimestre sigui més càlid del normal. Una situació de calor anòmala que afectaria el conjunt del territori espanyol.

El temps d'estiu podria avançar-se a Espanya

A tots ens ha quedat clar que l'hivern no vol marxar. Però sembla que, tal com es desprèn de la previsió de l'AEMET, el temps d'estiu arribarà per quedar-se. I és que la probabilitat que les temperatures superin la mitjana històrica és encara més gran.

En aquest sentit, els experts apunten que la mitjana superarà el 70% a les zones costaneres peninsulars i als arxipèlags. Això implica que les regions properes al mar experimentaran un increment notable de les temperatures. Sens dubte, tot això podria influir en les condicions meteorològiques de cara a l'estiu.

Aquest patró podria tenir un impacte important en el clima de la temporada. Afectant tant les activitats quotidianes com els sectors com l'agricultura o el turisme, que es veuen directament influenciats per les variacions climàtiques. Un estiu anticipat podria ser el que menys volen i esperen els que estimen el temps suau, calmat i, en definitiva, de primavera.

El país encara veu lluny l'arribada de l'estiu

Des de l'AEMET ho tenen clar i sembla que l'estiu arribarà abans del que s'esperava. Almenys en sensació tèrmica i en uns mercuris que començaran a pujar en les pròximes setmanes. De totes maneres, en el context meteorològic actual és complicat pensar en dies de calor.

Les pluges i les nevades estan copant l'actualitat informativa dels últims dies i, amb elles, el fred intens. No obstant això, qualsevol previsió a llarg termini pot variar, per la qual cosa l'AEMET revisarà les actualitzacions. Amb tot, tot sembla indicar que sí, que l'estiu ja truca a la porta i que potser fins i tot aparegui en plena primavera.