Atenció a la setmana vinent: L'AEMET confirma la millor notícia de totes a Catalunya

Els meteoròlegs segueixen més atents que mai a l'evolució del temps a Catalunya. El mes de març va començar amb ganes i ha portat, fins al moment, pluja, vent, aire fred i bons gruixos de neu. Un temps més propi de l'hivern, que molts estan desitjant saber si arribarà a la seva fi o si tindrà continuïtat.

Així, des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) comparteixen amb regularitat els seus pronòstics a llarg termini. I en el cas de Catalunya, els experts preveuen una altra setmana amb les anomalies d'humitat superiors a la mitjana. Això es podria traduir en l'arribada de més borrasques atlàntiques, que tornaran a deixar pluges copioses.

Les precipitacions a la regió podrien superar els valors normals per a aquesta època de l'any. De la mateixa manera, es preveu que les pluges siguin intenses al quadrant sud-oest de la Península. A més, les temperatures durant la pròxima setmana no experimentaran una gran pujada, situant-se en la mitjana o lleugerament per sota.

L'ambient plujós tindrà continuïtat a Catalunya

Si ens fixem en el pronòstic de l'AEMET, esperem un temps novament plujós a Catalunya. Encara que totes les comarques podrien rebre pluges, aquestes podrien ser més destacables a les comarques del sud i especialment del nord-est. En definitiva, els acumulats de precipitació a Catalunya podrien continuar sent superiors als normals per a aquesta època.

Amb tot, la intensitat de les pluges podria ser inferior a la que hem tingut aquesta última setmana. Pel que fa a les temperatures, s'espera que s'aproximin als valors normals per a l'estació, amb jornades més temperades. Especialment a les zones costaneres de Barcelona i Tarragona.

Finalment, per a la setmana del 24 al 30 de març, els mapes augmenten la seva incertesa. Podria haver-hi un canvi en el patró climàtic, amb temperatures una mica més altes a la meitat nord de Catalunya, inclosa la zona del Pirineu. L'ambient hivernal podria tenir les hores comptades, amb l'arribada de la primavera.

Els meteoròlegs tenen dubtes sobre l'última setmana de març

No obstant això, no hi ha una tendència clara pel que fa a les pluges, ja que encara falten molts dies. És possible que continuïn arribant precipitacions a Catalunya, però no sembla que hagin de ser molt destacables. Com sempre, l'AEMET recorda que es tracta de possibilitats, i que el pronòstic definitiu aclarirà els dubtes.

Al mateix temps, cal dir que aquesta pròxima setmana arriba oficialment la primavera. En aquest sentit, és probable que les tendències tornin a canviar d'aquí en endavant i portin novetats més acordes amb aquesta època de l'any.