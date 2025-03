Oficial: Avís d'última hora dels meteoròlegs per avui mateix a tot Catalunya

Tothom està pendent del cel. Aquest divendres ha clarejat amb molts municipis de Catalunya coberts per neu i, altres tants, amb una pluja constant. Durant la passada nit les precipitacions han copat l'actualitat meteorològica a la major part de les comarques catalanes.

I així seguirà almenys al llarg d'aquest divendres. Encara que a primera hora del divendres molts d'aquests ruixats eren inconnexos i desiguals en el territori, s'espera que es vagin intensificant. Segons els experts, es preveu que durant la tarda les pluges continuïn i, als punts més alts, siguin en forma de neu.

Una dada especial d'aquest divendres de finals d'hivern és el fort descens de la cota de neu. S'espera que pugui nevar fins als 800 metres d'altitud. De fet, és possible que baixi fins i tot més, fet que farà que moltes comarques es vegin sorprenents per algun floc de neu.

Les precipitacions es mantindran en les pròximes hores a Catalunya

Els meteoròlegs ja van avisar i el cert és que les pluges han regat tota Catalunya. També ha caigut la neu, sobretot a la zona dels Pirineus. En aquest sentit, des del Meteocat han activat avisos grocs per intensitat i acumulació a tota la franja nord de la regió.

Des de la Vall d'Aran fins al Ripollès, tot passant per zones com l'Alt Urgell o, fins i tot, el Solsonès. Ara bé, si hi ha una dada que destaca és la de les nevades en cotes més baixes de l'habitual. Per la qual cosa també ha nevat a la regió dels Ports i no es descarta algun floc de neu a les Muntanyes de Prades.

De cara al dissabte la tendència començarà a canviar, amb més sol, especialment a l'oest de Catalunya. Continuaran els ruixats al Pirineu i el nord-est, amb una inestabilitat que durarà unes quantes hores més. El diumenge, per la seva banda, arribarà amb una tendència meteorològica força similar.

Un ambient humit i fred

Més enllà de les precipitacions, Catalunya tindrà uns dies de fred intens. Un fred que farà descendir els termòmetres i situar-los en alguns punts fins per sota dels zero graus. Això succeirà sobretot a les comarques de Ponent i a l'interior, a més de les muntanyes

Els meteoròlegs no descarten gelades que puguin afectar els camps agrícoles. Tot això uns dies abans de l'arribada d'una primavera que encara roman adormida. Per ara, toca gaudir de la neu, la pluja i un ambient perfecte per refugiar-se a casa.