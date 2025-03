Torna la neu: Aquest dia començarà a nevar a Catalunya a cotes força baixes

La neu no vol marxar de Catalunya. No importa que la primavera hagi començat, ja que les precipitacions segueixen el seu curs. Un exemple és la previsió de noves nevades que seguiran engrossint el mantell blanc que ha caigut al llarg de tot l'hivern.

En aquest sentit, els experts avisen que, en tan sols uns dies, la cota de neu descendirà de manera considerable. I és que els mapes de previsió la situen al voltant dels 1.000 metres d'altitud. Sens dubte, una nova baixada que farà que molts municipis tornin a veure nevar.

Tot això vindrà amb una corresponent baixada de les temperatures. Sobretot a les zones del Pirineu en què la neu seguirà sent el pa de cada dia. Ara bé, el que realment provocarà un descens de la sensació tèrmica serà el vent.

La neu vindrà acompanyada de vent al Pirineu

Els meteoròlegs avisen que les ratxes de vent que es registraran al llarg del cap de setmana seran molt fortes. En especial les que bufaran durant el dissabte a la part nord de Catalunya. Allà, les ratxes se situaran entre els 100 i els 150 km/h, unes xifres molt fortes.

Tot això farà que la situació a la muntanya sigui especialment perillosa, per la qual cosa es demana precaució. El vent, juntament amb les nevades, podrien ser la combinació perfecta per decidir quedar-se a casa. Però no per molt temps, ja que de cara al diumenge la situació començarà a canviar.

El vent descendirà en intensitat i farà que l'últim dia de la setmana sigui molt més plàcid. De totes maneres, el temps de l'últim cap de setmana de març segueix semblant força hivernal. Encara que el sol ja està fent més acte de presència, en zones com el Pirineu es nota poc el canvi d'estació.

Últims dies per a gaudir de les nevades

Malgrat que segueixi nevant, la veritat és que aquestes precipitacions tenen els dies comptats. La primavera, de manera inevitable, anirà guanyant terreny i el sol començarà a escalfar amb més força. D'aquí que ja hagi començat el risc d'allaus, tot això a causa de l'inici del desglaç.

Però no cal avançar-se als esdeveniments, i menys tenint en compte que la meteorologia canvia per moments. Així que si ets dels que gaudeix del fred, la neu i l'esquí, estàs d'enhorabona. El Pirineu català encara és un paradís.