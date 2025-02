Molta atenció al dimecres: possibles pluges i nevades en aquesta part de Catalunya

Catalunya encara una segona setmana de febrer amb la inestabilitat per bandera. Els núvols han donat els bons dies en gran part del territori i sembla que així ho seguiran fent uns dies més. De fet, a partir de dimecres es preveu que la situació empitjori i que puguin arribar algunes pluges.

Encara que no s'espera que sigui una setmana massa humida, sí que podran aparèixer algunes precipitacions. En especial en algunes zones on donaran la benvinguda a un nou front fred. Els experts avisen que la pitjor part se l'emportaran a la Comunitat Valenciana, però Catalunya també rascarà part d'aquest front.

Les pluges apareixeran a mitjans de setmana en punts del Pirineu, Barcelona i Girona. El nord-est del país serà el més beneficiat per unes precipitacions que no seran massa fortes, però sí que faran acte de presència. Per la seva banda, al Pirineu podrien deixar noves nevades a partir de cotes força altes.

Un temps més inestable a mitjans de setmana a Catalunya

"Tindrem una petita bossa d'aire fred creuant el territori", afirmen els experts. Per la qual cosa pot ser que els termòmetres també descendeixin amb el pas dels dies. Tot el contrari del que ha passat aquest dilluns, ja que les temperatures han estat molt més agradables que les del cap de setmana.

Es preveu que la cota de neu se situï al voltant dels 1.600 metres d'altitud. Sobretot al Pirineu Occidental, on les cotes més altes tornaran a acumular un nou mantell blanc. De totes maneres, la incertesa tornarà a ser la dinàmica habitual.

Així ho mostren també els experts, que prefereixen no avançar-se als esdeveniments. "Encara hi ha molta incertesa en el seu recorregut", afirmen. Per la qual cosa caldrà esperar a les pròximes hores per saber quin grau d'afectació acabarà tenint el nou front.

Un temps de típic hivern

Febrer va arribar fa uns dies per desplegar totes les seves virtuts hivernals. Ha fet molt fred, ha nevat i han baixat les temperatures. També hi ha hagut dies de molta boira i vent.

Tot això forma part de la inestabilitat típica dels mesos d'hivern. I sembla que lluny de desaparèixer, seguirà activa unes setmanes més. Així que cal seguir recorrent als abrics, els paraigües i en alguns punts, les cadenes a les rodes.