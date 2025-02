Sorpresa per als meteoròlegs: gir de 180 graus a Catalunya a partir d'aquest dia

Febrer va arribar fa dues setmanes per omplir el calendari d'imprevistos meteorològics. Sembla que al llarg de les setmanes del mes més curt de l'any passarà una mica de tot. De moment, ja s'ha comprovat que en pocs dies pot fer sol, vent, ploure i fins i tot nevar.

Bé, doncs això només ha fet que començar. I és que alguns experts ja tenen totes les mirades posades en el que vindrà. Lluny d'estabilitzar-se el temps, sembla que encara queda molta pluja i neu per caure.

Tot això serà a causa de l'arribada de nous fronts que potenciaran la inestabilitat dels últims dies. En un principi, els canvis arribaran en dues fases. La primera, cap al pròxim 19 de febrer.

Un canvi de temps amb pluges a la vista

Serà llavors quan hi ha força probabilitats que arribi un temporal de pluja a Catalunya. Segons les previsions, podria ploure amb força en gran part del país, deixant un panorama majoritàriament humit. Però tot no acabarà aquí i el temps encara tindrà sorpreses guardades.

En aquesta ocasió, un nou front fred apareixerà a partir del 23 de febrer. Amb ell, podran aparèixer noves nevades en cotes realment baixes. De fet, els experts parlen de cota zero, per la qual cosa els pronòstics són esperançadors.

Ara bé, tot està per confirmar i la precaució torna a ser la millor recomanació. Els models apunten que la pluja, la neu i el fred podrien tornar a fer acte de presència en uns dies. Però és millor no avançar-se i esperar per comprovar si canvia o no la previsió.

L'hivern no té ganes de marxar

El normal en ple mes de febrer és que faci fred. De fet, aquest mes de l'any sempre es conjuga amb gener per oferir els panorames més gèlids. Juntament amb la tradicional setmana dels barbuts de gener, l'última de febrer també sol ser especialment freda.

Així que sembla que tot es torna a complir i la roda cíclica del temps es compromet a seguir allargant l'hivern. Tot apunta que les pluges tornaran a caure i que la neu congelarà de nou els paisatges. Amb tot, de nou, toca esperar i seguir de prop les actualitzacions.