Alerta vermella a Catalunya en les pròximes hores: vents huracanats i nevades copioses

El pronòstic del temps per a les pròximes hores a Catalunya és força preocupant. Les nevades i el fort vent seran les protagonistes d'un dissabte de ple hivern. El Meteocat ha activat alertes vermelles per a diverses comarques catalanes, per la qual cosa tota precaució serà poca.

Concretament, des de primera hora del matí de dissabte estaran en alerta vermella al Pallars Jussà i Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i la Cerdanya. També al Berguedà, el Ripollès i l'Alt Empordà. Així mateix, estaran en alerta groga en gran part de la regió per l'arribada de fortes ratxes de vent.

Els experts avisen que en alguns punts podrien arribar a superar els 100 km/h, per la qual cosa la situació és preocupant. Les nevades seran les precipitacions que cauran amb força, especialment, a l'extrem nord del Pirineu Occidental. En aquests punts, es podrien arribar a acumular fins a més de 20 centímetres de neu.

Unes alertes que conviden a la precaució

Encara que vagi a nevar molt, no serà un bon cap de setmana per perdre's per les pistes d'esquí catalanes. Almenys mentre bufi el vent, ja que pot provocar allaus i dificultar la visibilitat. La sensació tèrmica també baixarà en picat, per la qual cosa el millor és mantenir-se a resguard.

La tramuntana farà de les seves a la Costa Brava, per la qual cosa també s'han activat alertes per mala mar. Les onades seran altes i és recomanable no situar-se a prop dels passejos marítims. A les Terres de l'Ebre arribarà el mestral, així com a la resta de les comarques de Tarragona.

Tampoc se salvaran del vent a Lleida i punts de l'interior com el Solsonès i l'Anoia. A la tarda, algunes de les alertes es desactivaran, encara que la pitjor part seguirà instal·lada al nord del país. Més enllà del vent i les nevades al Pirineu, a la resta de la regió es preveu que regni el sol.

Un diumenge més tranquil a Catalunya

El diumenge el panorama serà més tranquil i la majoria d'alertes o bé es desactivaran o baixaran d'intensitat. Sobretot seguiran les de vent, deixant de banda ja una nevada copiosa i contundent. No obstant això, el sol predominarà en totes les comarques i es podrà gaudir d'un últim dia de setmana més estable.

De cara a la setmana que ve caldrà seguir pendents de l'evolució dels mapes. Així i tot, tot sembla indicar que la primavera deixarà veure's una mica més que en les últimes hores. Pujaran lleument les temperatures, s'allargaran les tardes i a poc a poc s'anirà acomiadant el mal temps.