L'AEMET millora la previsió del Meteocat: arriba un enorme canvi a Catalunya

El mes de gener ha finalitzat i els experts ja miren amb lupa com serà aquest mes de febrer que acabem d'estrenar. Tenint en compte que segueix l'hivern, apareixen en acció altres fenòmens que faran que la meteorologia sigui una mica diferent. Especialment a Catalunya, on aviat es començaran a notar alguns canvis, almenys segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Els meteoròlegs han elaborat la seva predicció per a les pròximes 3 setmanes, compartint uns mapes d'allò més interessants. Segons els seus models, Catalunya podria tenir un febrer una mica més humit de l'habitual per a aquesta època de l'any. Les precipitacions estaran presents en moltes comarques, cosa que sens dubte és una gran notícia per als nostres boscos.

En la mateixa línia s'ha mostrat recentment el Meteocat. La previsió de precipitacions al llarg del mes està candent i podria ser una de les dinàmiques més repetides. Tot això tenint en compte que les previsions poden canviar de forma diària i que, per això, cal seguir les actualitzacions dels experts.

L'AEMET anuncia el que molts esperen per a Catalunya

Les precipitacions a l'hivern i primavera sempre són una bona notícia. Això, amb el pas dels mesos, es tradueix en bons nivells d'aigua en rius i embassaments. Per tant, les possibilitats de reg i de bonança al camp es multipliquen.

L'ambient més humit a Catalunya estarà provocat per diversos factors. En primer lloc, per les baixes pressions mediterrànies i, el segon, pel flux de vents humits. Tot això, tal com han explicat des de l'AEMET, podria ser l'escenari perfecte per a les precipitacions.

Cal destacar que la setmana del 10 de febrer és la que més possibilitats de precipitacions hi ha. Per la qual cosa cal estar atents a l'evolució dels mapes en aquest sentit. De cara a la següent setmana, els experts afirmen que "és molt aventurat" fer previsions a tan llarg termini.

El Meteocat es mostra en la mateixa línia

Des del Meteocat no solen fer prediccions més enllà d'una setmana vista. Tot i això, sí que s'han unit a l'AEMET en la idea d'un mes de febrer més humit. Tot això seria, sens dubte, una bona notícia per a Catalunya.

Gener ha estat un mes amb grans diferències, perquè en zones dels Pirineus ha plogut molt, però a la resta no. El mes de febrer que acabem d'iniciar portarà pluges també a la resta de regions. Com sempre avisen els meteoròlegs, es tracta de tendències, per la qual cosa res no està escrit encara.