'Es notarà fins i tot més': Francesc Mauri envia una alerta per al cap de setmana

El sol de vegades enganya i mkolts cops sembla que, si el veiem aparèixer, tindrem un dia amb bones temperatures. Però no sempre és així i precisament això passarà aquest cap de setmana. Almenys així ho ha avançat Francesc Mauri, qui, a més, recomana seguir de prop les actualitzacions dels mapes.

L'ambient del cap de setmana a Catalunya serà, en termes generals, fred. Els mercuris registraran un lleu descens en comparació amb la resta de dies de la setmana. En aquest sentit, Francesc Mauri assegura que la nit de dissabte a diumenge el fred "es notarà fins i tot més que els altres dies".

Així que si esperes el cap de setmana per desfer-te de la jaqueta, el que ve no serà el més adequat. En especial si vius per les zones més al nord de la regió. Allà la cota de neu serà ben baixa i el fred se sentirà encara més intens.

Francesc Mauri explica on nevarà i plourà

El fred de les pròximes hores no vindrà sol i s'anirà combinant amb la caiguda de precipitacions en diferents punts de Catalunya. La neu serà una constant en zones del Pirineu, on la cota de neu se situarà al voltant dels 600 o 700 metres d'altitud. Això denota que les nevades seguiran fent acte de presència i que ho faran en municipis en els quals encara no havia nevat massa.

De totes maneres, l'expert home del temps de TV3 recomana seguir de prop l'evolució de les previsions. I és que, en un primer moment, també es preveu que puguin caure ruixats a les zones més al nord-est de Catalunya. Així i tot, no es descarta que a mesura que avancin les hores s'expandeixin també els núvols fins a punts de l'interior i el litoral.

Després de la gèlida nit de dissabte, el diumenge es llevarà molt més tranquil en termes generals. Les pluges de dissabte a la tarda a les zones més al sud hauran desaparegut i el sol tindrà més força. A penes quedaran alguns núvols al quadrant nord-est.

Un febrer que es preveu més plujós del normal

Així doncs, el cap de setmana s'espera fred, plujós i també amb neu al Pirineu. D'aquesta manera, arribarà un mes de febrer que, de moment, no augura massa canvis a curt termini. Sí que podria ser un mes una mica més plujós que gener, en especial a partir de la setmana que ve.

Almenys així ho han avançat les primeres previsions de la primera setmana de mes. En elles es pot veure com seran necessaris els paraigües i els abrics, ja que el temps estarà marcat per una important inestabilitat. S'acaba un mes, per a alguns el més llarg de l'any, però segueix un hivern que s'està desplegant amb ganes a Catalunya.