L'AEMET s'avança al Meteocat i llança una bomba sobre el fred i les pluges a Catalunya

Febrer ha arribat amb ganes de canviar el temps a Catalunya. Lluny de portar estabilitat, sol i temperatures més altes, el que sembla que passarà és tot el contrari. Almenys així ho han previst des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), on ja avisen sobre el temps del cap de setmana.

Els experts de l'AEMET s'han avançat al Meteocat, amb un pronòstic molt esperançador. I és que l'AEMET apunta que el pròxim cap de setmana serà força mogut a Catalunya. Les precipitacions prendran el protagonisme i s'aniran alternant amb les nevades i el fred.

En definitiva, el pronòstic ve a confirmar que el nou mes ha arribat amb una previsió inestable. Com a mínim per a les primeres setmanes, en les quals la inestabilitat serà una constant. Febrer ha arribat per demostrar que queda hivern per estona.

L'AEMET avisa de més pluges i fred a la península

Catalunya no serà l'única part del país afectada pel temporal que arribarà de cara al cap de setmana. De fet, han avançat que hi haurà "probables precipitacions a l'extrem nord peninsular". Així mateix, afegeixen que plourà al litoral mediterrani i Balears, incloent-hi Catalunya.

"A l'extrem nord-est peninsular les precipitacions podrien ser de neu a cotes baixes", afirmen. És a dir, el Pirineu podria estar de nou cobert de noves capes de neu. Totes elles s'acumularan a les ja caigudes durant els últims dies, especialment a la part més occidental.

D'aquesta manera, es confirma l'arribada d'un nou front fred que deixarà congelat el país a finals de setmana. Els països del centre d'Europa seran els més afectats, encara que també se sentirà a Catalunya. Les temperatures baixaran i l'ambient serà de ple hivern.

Unes temperatures més fredes del normal

L'aterratge d'aquest fred a la regió no serà anecdòtic, sinó potent i important. Per això, des de l'AEMET han avisat que s'espera que sigui "una setmana més freda del normal". Per la qual cosa, encara que fins que arribin les pluges farà sol, aquest no evitarà que baixin els mercuris.

Catalunya registrarà baixes temperatures a les zones més al nord, l'interior i Ponent. Amb tot, el descens es notarà en el conjunt del país, sobretot, a primera hora del matí. Cal seguir abrigant-se i gaudir del temps d'acord amb aquesta època de l'any.