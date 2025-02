Adeu a la pluja: Gir de 180° amb el temps a Catalunya durant les pròximes hores

Catalunya presenciarà avui un canvi radical del temps després de diversos dies en què la inestabilitat ha estat la gran protagonista. La pluja, el vent i el fort onatge que han marcat aquests últims dies donaran pas a una jornada amb cels més assolellats.

Encara que el fred continuarà present, la nuvolositat s'anirà reduint progressivament i les precipitacions desapareixeran a la major part del territori. Avui, diumenge 2 de febrer, a mesura que avanci el dia, el sol guanyarà protagonisme i el vent també perdrà intensitat, especialment al litoral.

Un diumenge marcat pels cels assolellats a Catalunya

La previsió meteorològica d'avui a Catalunya anticipa una jornada amb cels variables. Només s'esperen algunes pluges febles i molt localitzades en punts concrets. A la major part del territori predominarà el sol, encara que el nord-est tindrà més nuvolositat.

Al Pirineu occidental, el temps serà estable, amb cels assolellats a Vielha i Mijaran. També hi haurà sol a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. A l'interior de Tarragona i Lleida, comarques com el Segrià i la Ribera d'Ebre, gaudiran d'una jornada tranquil·la.

Ciutats com Tortosa i Tarragona capital es despertaran amb cels assolellats. A la costa central i en comarques com el Baix Penedès i l'Alt Camp predominaran els clars. No obstant això, hi haurà alguns núvols dispersos al llarg del dia.

A l'interior de Catalunya, la nuvolositat serà variable. Zones del Prepirineu, com Osona i el Moianès, alternaran moments de sol i núvols. A Barcelona i la seva àrea metropolitana hi haurà núvols intermitents però sense risc de pluja.

A comarques com el Bages i el Berguedà, la nuvolositat serà més abundant. Tot i això, no s'esperen precipitacions destacables en aquestes zones. El nord-est del territori serà la regió amb més inestabilitat.

A la costa de Girona i les seves comarques properes, el cel estarà cobert en alguns moments del dia. Municipis com Roses, l'Escala i Palamós podrien registrar pluges febles. No obstant això, les precipitacions seran aïllades i sense grans acumulacions.

Al Prepirineu oriental, localitats com Ripoll i Puigcerdà tindran cels molt ennuvolats. Tot i això, no hi ha previsió de pluges significatives en aquesta zona. Al litoral, el vent serà moderat amb ratxes més intenses a Girona i el Maresme.

Pel que fa a les temperatures, descendiran a la major part del territori, sobretot a l'interior i a muntanya. Al Pirineu i Prepirineu, les mínimes estaran sota zero en punts alts. A les capitals de província, les màximes rondaran els 10-13 °C.

En general, Catalunya viurà un diumenge marcat pel contrast entre un oest assolellat i un nord-est més ennuvolat, amb algunes pluges aïllades i molt febles a la Costa Brava. A més, el vent serà un factor a tenir en compte al litoral, mentre que el fred s'intensificarà a l'interior i a les zones de muntanya.

Així mateix, tot apunta que l'estabilitat ha arribat per quedar-se a Catalunya durant els pròxims dies. El sol serà el protagonista i les temperatures aniran en augment de forma progressiva. Així doncs, l'ambient hivernal aviat donarà pas a un temps més plàcid i estable.