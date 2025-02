Arriba la felicitat a Catalunya: el dia que torna el fred i les nevades a moltes zones

El mes de febrer promet portar molts canvis amb el temps a Catalunya. De fet, en els últims dies ja hem tingut una mica d'inestabilitat i sobretot molt fred, amb temperatures de ple hivern. I tot sembla indicar que això no ha fet més que començar.

Almenys així ho confirmen diversos experts, que avisen de l'arribada d'un nou canvi de temps contundent. Tot això de la mà d'un front, que vindrà acompanyat d'un fred que deixarà congelades a moltes comarques. La part més crua de l'episodi de fred arribarà a partir de divendres, deixant una previsió per al cap de setmana de termòmetres sota zero.

La situació a Catalunya començarà a estar "interessant" a partir de divendres. Serà llavors quan "podria arribar una massa freda vinguda de l'est d'Europa amb la possibilitat d'algunes precipitacions". Això significa que més enllà del fred, també apareixeran de nou les nevades per recruar encara més la situació.

Una setmana de baixes temperatures a Catalunya

El fred amb majúscules arribarà a finals de setmana, però això no significa que la resta de dies hi hagi bonança. Sí que sortirà el sol en gran part del país, excepte a l'oest i parts de l'interior a causa de l'anticicló. Però el fred serà igualment intens, especialment a primera i última hora del dia.

En aquest sentit, Lleida ja s'ha despertat aquest dilluns al matí sota zero i amb una boira que ha intensificat la sensació tèrmica. Aquesta situació es tradueix en absència de pluges i cels clars en punts del litoral i el nord del país. Encara que el fred serà comú en el conjunt de la regió al llarg de la setmana.

Això sí, si esperes al cap de setmana per fer més vida a l'exterior i gaudir d'un temps més tranquil, t'equivoques. A partir de divendres el fred serà més intens i els mercuris descendiran amb ganes. Cal destacar que la pitjor part d'aquest canvi la viuran els països del nord d'Europa.

Cal seguir molt de prop els pròxims pronòstics

"Les altes pressions escandinaves, amb una entrada retrògrada molt freda, afectarà sobretot el continent europeu", expliquen els experts. En aquest sentit, afegeixen que "a Catalunya ens podria afectar d'una forma directa o no, però sí amb una baixada clara de temperatures". Així que, davant aquest panorama caldrà seguir de prop la seva evolució per saber fins a quin punt afecta Catalunya.

Tot sembla que seran bones notícies per als amants del fred i l'hivern. Un hivern que està sent intens i llarg per a molts, però necessari per a una primavera cada vegada més propera. De moment, queda fred per estona, així que tota abrigar-se dins i fora de casa.