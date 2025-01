L'AEMET s'avança a Jorge Rey i activa avisos en 10 zones d'Espanya: arriba la pluja

Avui, la màgia dels Reis Mags inunda cada racó d'Espanya, mentre milions de nens esperen amb il·lusió els seus regals. Els carrers es preparen per a les tradicionals cavalcades, on l'emoció i la màgia seran les protagonistes. No obstant això, el temps amenaça de posar a prova els plans en moltes regions, on les condicions meteorològiques es complicaran al llarg del dia.

Les mirades estaran posades al cel, no només buscant les estrelles que guien els Reis Mags, també atentes a l'arribada d'un front atlàntic. Aquest fenomen portarà pluges, tempestes i vents forts a gran part de la Península. L'AEMET ja ha llançat la seva previsió per a aquesta tarda, avançant-se a Jorge Rey, i ha posat en alerta 10 comunitats d'Espanya.

Pluges intenses i persistents a l'oest

El front començarà el seu recorregut per l'oest, deixant pluges intenses a Galícia, Extremadura i Castella i Lleó. A Galícia, les precipitacions seran especialment persistents en províncies com la Corunya, Ourense i Pontevedra, amb acumulacions de fins a 60 mm en 12 hores. A Castella i Lleó, Zamora, Àvila i Salamanca també estaran sota avís per acumulacions de fins a 50 mm.

Extremadura no es queda enrere, amb Càceres en alerta per pluges que podrien assolir xifres similars. A Andalusia occidental, les pluges arribaran acompanyades de tempestes i calamarsa petita, afectant Cadis, Huelva i Sevilla. En aquestes províncies, s'esperen acumulacions de fins a 15 mm en una hora, especialment cap al final de la tarda.

Forts vents en gran part del país

El vent serà un altre dels grans protagonistes de la jornada, amb ratxes que posaran en alerta nombroses comunitats. Al nord, Astúries podria registrar ratxes màximes de fins a 90 km/h, mentre que a Cantàbria s'espera que superin els 100 km/h en zones altes a partir del migdia. A Galícia, la Corunya i Lugo també es veuran afectades, amb ratxes de fins a 80 km/h.

A Castella i Lleó, els vents del sud i sud-oest assoliran els 80 km/h, afectant especialment la Serralada Cantàbrica. Navarra i La Rioja no seran l'excepció, amb ratxes d'entre 70 i 80 km/h que podrien dificultar les celebracions a l'aire lliure. La recomanació és extremar la precaució a les zones afectades.

L'AEMET també ha activat avisos costaners

Les costes també estaran en alerta per condicions marítimes adverses, especialment a Galícia, Girona i Andalusia. A Girona i el litoral de Huelva, els vents del sud-oest assoliran força 7, amb onades de fins a 3 metres. Galícia enfrontarà una situació més complicada, amb mar combinada del sud-oest de fins a 4 metres, especialment a la Corunya i Pontevedra.

A Canàries, la calitja comença a remetre, deixant pas a un ambient una mica més clar. A La Palma, s'esperen pluges febles durant la tarda, mentre les temperatures continuen en lleuger ascens. Els vents predominants del sud mantindran la seva presència a l'arxipèlag, encara que amb menor intensitat que a la Península.

Malgrat el temporal, les temperatures mínimes continuaran pujant, limitant les gelades a zones altes del sistema Ibèric i els Pirineus. Durant el matí, les depressions del nord-est s'han vist afectades per boires denses, encara que s'espera que es vagin dissipant a mesura que avanci el dia. Aquest augment tèrmic suavitza una mica la jornada enmig de les inclemències.

Les alertes meteorològiques de l'AEMET conviden a extremar la precaució, especialment a les comunitats més afectades. No obstant això, ningú pot detenir la il·lusió davant l'arribada dels Reis Mags.