Ni pluja, ni neu: el fenomen que ha posat en alerta 8 comarques de Catalunya

Els Reis Mags estan en camí, i a Catalunya totes les mirades estan posades al cel. Les cavalcades de demà a la tarda desperten il·lusió, però també certa preocupació per les condicions meteorològiques. Encara que no s'esperen pluges importants ni nevades significatives, un altre fenomen meteorològic amenaça amb complicar la jornada al territori català.

El vent serà el gran protagonista del pròxim diumenge, 5 de gener, en diverses comarques del territori català. Segons el Meteocat, vuit comarques estaran en alerta per ratxes fortes i localment molt fortes. Aquest fenomen, encara que és habitual en aquesta època de l'any, podria condicionar els esdeveniments a l'aire lliure relacionats amb l'arribada dels Reis Mags.

Aquestes són les 8 comarques de Catalunya afectades

Les comarques en alerta són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Gironès i la Selva. En aquestes zones s'esperen ratxes que podrien superar els 70 km/h, especialment en cotes altes i àrees elevades del prelitoral i la depressió Central.

El vent serà més intens a partir de la nit a les zones muntanyoses del Pirineu. Això afectarà principalment l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Segons els experts, les ratxes podrien assolir nivells puntualment molt forts, generant possibles inconvenients.

Durant el matí, el vent serà fluix a la major part del territori, amb component sud i oest. No obstant això, a mesura que avanci el dia, les ratxes aniran guanyant força a les zones amb alerta. Aquest augment serà més notable al sud de la Costa Brava i al nord del litoral central.

El vent serà el fenomen més destacat del dia, especialment en àrees elevades del prelitoral i del Pirineu. Al començament i al final del dia, el vent serà més fluix a l'interior i al nord de l'Empordà. No obstant això, a partir de la nit, s'intensificarà en cotes altes del Pirineu, on les ratxes podrien superar els 70 km/h.

Una jornada en què també es veuran núvols i boira

Encara que el vent és el fenomen principal, la jornada de demà estarà acompanyada d'altres elements característics d'hivern. Hi haurà núvols alts i mitjans que deixaran el cel enteranyinat, encara que puntualment es veurà més assolellat. Durant les primeres hores de la tarda, la nuvolositat serà menys abundant, però augmentarà novament cap a la nit.

A la depressió Central, el Prepirineu i l'Empordà hi haurà bancs de boira matinals. Aquestes formacions desapareixeran a la majoria de les zones, encara que podrien ser persistents al nord de Ponent. La visibilitat serà excel·lent a la resta del territori.

Pel que fa a les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran similars a les d'avui o lleugerament més altes en punts de l'est. Això farà que la jornada sigui relativament suau per a aquesta època de l'any, malgrat el vent.

Amb aquest panorama, les autoritats recomanen precaució a les zones afectades pel vent. Els organitzadors de les cavalcades treballen per garantir la seguretat dels assistents, adaptant els recorreguts si fos necessari.

El vent, encara que és molest, no aconseguirà apagar la màgia dels Reis Mags. A les vuit comarques amb alerta, les celebracions es realitzaran amb la il·lusió intacta, però amb un ull posat en les previsions meteorològiques.