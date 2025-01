Gir de 180° amb el temps a Catalunya: Jofre Janué alerta que arriben les pluges

L'arribada dels Reis Mags té a moltes persones pendents del cel. Les cavalcades i les celebracions a l'aire lliure generen dubtes sobre si el temps acompanyarà en una jornada tan especial. A Catalunya, les previsions apunten que hi haurà un canvi significatiu en el temps, amb l'arribada de pluges i neu en cotes altes.

Jofre Janué, meteoròleg de TV3, ja ha avisat que s'acosta un canvi de temps imminent. Segons explica, el canvi començarà a notar-se durant les últimes hores de la tarda d'avui, 5 de gener. Els núvols seran més abundants, i podrien deixar alguna pluja fina a l'extrem oest del territori.

El canvi de temps a Catalunya és imminent, segons Jofre Janué

El dia d'avui arrencarà amb núvols alts i mitjans que cobriran el cel, deixant un aspecte enteranyinat. Per moments, aquests núvols seran més densos, cosa que farà que el cel estigui mig o molt ennuvolat. No obstant això, durant les primeres hores de la tarda, la nuvolositat serà menys abundant.

En algunes zones, com l'oest de la depressió Central i el nord de la Costa Brava, hi haurà estrats baixos que persistiran fins al migdia. Això serà especialment notable al nord de Ponent i la meseta Central, on aquests núvols baixos seran més freqüents.

Cap a la tarda, les primeres pluges fines podrien aparèixer a l'oest de Catalunya. Encara que seran febles i localitzades, marcaran l'inici del canvi. La cota de neu, en aquest cas, rondarà els 1.800 metres, afectant principalment les àrees més elevades.

Jofre Janué avisa: arriba “un front atlàntic” a Catalunya el dia de Reis

“El dia de Reis ens passa un front atlàntic”, avança Jofre Janué. Aquest fenomen portarà nevades al Pirineu i algunes precipitacions a l'interior de Catalunya. Encara que aclareix que “no seran pluges generalitzades”, sí que s'espera que afectin principalment el nord del territori.

Tot apunta que les pluges no seran intenses ni prolongades, ja que el Meteocat, per ara, no ha activat cap alerta. Tot i això, durant la tarda del 6 de gener, els ruixats podrien desplaçar-se cap al nord-est de Catalunya. Aquests, en alguns casos, podrien estar acompanyats de tempestes puntuals.

Pel que fa a la neu, Jofre Janué destaca que “només serà en cotes altes”. Això limitarà el seu impacte a les zones muntanyoses, sense afectar significativament les àrees més baixes.

Encara que el front no portarà pluges significatives, sí que marcarà un canvi en la dinàmica meteorològica de la regió. Per a aquells que tenen planejat gaudir de les activitats a l'aire lliure, és recomanable estar atents als pronòstics actualitzats.

Així que, si mires al cel mentre esperes l'arribada dels Reis Mags, és possible que trobis algunes gotes de pluja acompanyant la il·lusió d'aquesta nit màgica. I encara que la màgia de la celebració no s'aturarà, les condicions meteorològiques podrien afegir un toc d'imprevisibilitat.