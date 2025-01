Adeu a la calma: Aquest dia tornaran les pluges i les nevades a gran part de Catalunya

La setmana ha començat a Catalunya freda, congelada, més aviat. Però això no és més que un preludi del que vindrà. I és que els experts ja tenen la mirada posada en la resta de dies i, de moment, no són molt esperançadors.

Almenys per a aquells que esperin que arribi un nou anticicló que porti sol i bonança. En aquest sentit, es preveu que entre dijous i divendres la situació es recruï una mica més. I així serà per una nova baixada més estricta de les temperatures i per l'arribada de precipitacions.

No seran les protagonistes de la setmana, però sí que es deixaran notar. "No massa cosa", asseguren els experts, encara que en el context de fred que farà aguditzaran la situació. Aquestes pluges, com ja ha estat normal en aquesta època de l'any, es traduiran en neu a les cotes més altes.

Les pluges i nevades se sumen a la festa del fred de la setmana

Les precipitacions que arribaran a Catalunya durant els pròxims dies marcaran una setmana freda i dura a la regió. Els meteoròlegs, per la seva banda, es mostren atents i satisfets, ja que és el temps que tocaria per a aquesta època de l'any. Cal recordar que la setmana passada alguns termòmetres van arribar a assolir els 20 graus, un fet totalment insòlit en ple mes de gener.

D'aquí que l'anunci de fred i de pluges en forma de neu són una bona notícia per als amants de l'hivern. Els mateixos que aquest dilluns s'han despertat al·lucinant per la baixada estricta dels mercuris. Han destacat el rànquing de zones congelades Prades amb fins a menys 11 graus.

També han sorprès punts molt propers al mar com Reus, amb menys dos, o Girona, amb uns indicadors per sota dels zero graus. Tot aquest front fred arriba en la popularment coneguda com la Setmana dels Barbuts. Aquesta expressió s'associa de forma tradicional amb la setmana més freda de l'hivern i, encara que no té base científica, poques vegades falla.

El fred es combinarà amb les pluges

El significat d'aquesta setmana neix del fet que precisament al llarg d'aquests dies se celebra l'onomàstica d'uns sants que porten barba. Es tracta de Sant Antoni, Mauro i Hilari. La cultura popular ha conclòs que any rere any per aquestes dates els termòmetres descendeixen de forma considerable.

I aquest any, pel que sembla, no podia ser menys. Així que després de començar la setmana amb un fred que ha congelat les idees, ara també s'esperen pluges. No hi ha dubte que són dies de refugi, calor de llar i bons aliments.