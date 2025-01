Sorpresa al gener davant d'un canvi dràstic de temps a Catalunya

El mes de gener porta amb si un panorama meteorològic variat per a Catalunya, segons les últimes previsions de l'AEMET. Les pluges seran protagonistes en diferents moments de les pròximes setmanes.

D'aquesta manera, es preveu una estabilitat pel que fa a precipitacions que podria contribuir a les reserves d'aigua a la regió. Aquesta situació arriba en un moment crucial, amb l'esperança que la neu continuï cobrint les muntanyes i assegurant recursos hídrics per al futur.

La setmana del 20, clau per a les pluges

El moment més destacat en termes de precipitacions s'espera per a la setmana del 20 de gener. Els models meteorològics apunten a una alta probabilitat de pluges a la majoria de les comarques catalanes, la qual cosa podria convertir-la en l'episodi més important del mes.

Aquest període serà essencial per consolidar les reserves d'aigua en una regió que ha afrontat episodis de sequera en els últims anys. D'altra banda, l'última setmana de gener també portarà una mica de pluja, encara que amb menor intensitat.

Les precipitacions seran similars a les previstes per a l'inici de la setmana vinent. I és que s'esperen precipitacions més lleugeres i esporàdiques que no tindran un impacte tan significatiu.

Temperatures més càlides de l'habitual

Pel que fa a les temperatures, l'AEMET preveu que els valors durant l'última setmana del mes siguin superiors a l'habitual per a aquesta època. Aquest augment serà especialment evident a les zones de l'est i sud de la península Ibèrica, encara que també es notarà a Catalunya.

Malgrat aquesta tendència, la previsió de pluges per a aquest mateix període és menys precisa. No obstant això, els meteoròlegs assenyalen que l'escenari general de pluges disperses podria mantenir-se, encara que amb menor intensitat en comparació amb la setmana central.

Un gener que convida a l'optimisme

En general, les previsions per a aquest gener a Catalunya porten un balanç positiu pel que fa a les precipitacions. I és que s'espera que siguin regulars i beneficioses per als embassaments i aqüífers.

Amb temperatures més suaus i episodis de pluja destacats, el primer mes del 2025 es perfila com una oportunitat per mitigar alguns dels efectes de la sequera. Si finalment les prediccions es compleixen, no hi ha dubte que serà una de les millors notícies per començar l'any.