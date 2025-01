Francesc Mauri envia un avís urgent sobre el fred a Catalunya: 'La pròxima nit...'

Francesc Mauri s'ha despertat aquest dilluns llest per donar el part de l'última actualització meteorològica. Després de dies de forts vents, el protagonista del primer dia d'aquesta nova setmana ha estat un altre. Un fred intens que ha deixat els termòmetres sota zero fins i tot en punts del litoral català.

No és habitual veure aquests valors en localitats molt a prop del mar, com Reus, a Tarragona. Allà s'han despertat a menys dos graus, sens dubte, un matí gelat. Però es veu que això no ha fet més que començar, ja que la previsió és que segueixi el fred.

Almenys així ho ha confirmat Francesc Mauri, qui ha avisat que "la pròxima nit, encara baixaran més i tocaran fons". Es tracta d'unes temperatures típiques del mes de gener, però que han sorprès a molts. La bonança de les setmanes anteriors contrasta ara amb un ambient gèlid a tota la regió.

Francesc Mauri repassa un matí gelat

El Meteocat ja havia activat avisos per intens fred feia unes hores. Però, tot i això, són molts els que avui s'han despertat literalment sorpresos i congelats. Un exemple és la temperatura assolida en punts com les Borges Blanques, amb menys sis graus.

Així mateix, a Malgrat de Mar han vist al termòmetre els dos graus sota zero i a Girona fins als menys sis. Amb una sort semblant han despertat a Terres de l'Ebre, amb xifres de menys dos en localitats com Ulldecona. Sens dubte, un exemple que ha donat igual la zona en què es prengui el registre, ja que el fred ha estat general.

Per a la majoria d'aquests punts de Catalunya, la d'aquest dilluns ha estat el matí més fred fins al moment. Els mercuris havien descendit sota zero en moltes zones, sobretot, d'alta muntanya i interior. Però no en ciutats amb altituds pràcticament al nivell del mar.

Un fred que no ha fet més que començar

Lluny que el fred d'aquest dilluns es quedi en una anècdota, els experts avisen que ha arribat per quedar-se. Almenys unes hores més, ja que la previsió per al dimarts és semblant. Les dues pròximes matinades seran "molt fredes", encara que els més fredolics podran entrar en calor al migdia.

De cara al dimecres semblarà que la situació s'estabilitzi, però només serà un respir. D'aquesta manera, tot indica que el dijous i el divendres tornaran a descendir les temperatures. Així que, ara sí, benvingut gener i hivern.