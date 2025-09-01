'Tren de fronts': Mario Picazo avisa de pluges persistents en totes aquestes regions
El meteoròleg ha repassat l'actualitat meteorològica per a un inici de setembre que anuncia la fi de l'estiu
El setembre comença a Espanya amb un temps marcat per l'arribada de diversos fronts atlàntics que afectaran de manera intermitent el nord peninsular. Segons el meteoròleg Mario Picazo, aquestes pertorbacions portaran pluges persistents en algunes comunitats. Tot i això, també s'esperen canvis de temperatures al llarg de la setmana.
L'inici de la primera setmana estarà condicionat per un ambient fresc i una notable baixada dels termòmetres a gran part del país. Però la situació farà un tomb a mesura que s'acosti el cap de setmana. La calor tornarà amb força a regions del sud i de l'est, on els termòmetres podrien fregar els 40.
Un tren de fronts al nord
Les altes pressions, que durant gran part de l'estiu han predominat a la península, no s'allunyaran gaire. Però sí prou per deixar pas a una successió de fronts que es desplaçaran des de l'Atlàntic. Aquests núvols estaran associats a borrasques situades a latituds més altes que la península, per la qual cosa no s'espera que siguin massa actives.
Tanmateix, el seu pas deixarà precipitacions en diversos moments de la setmana: a l'inici, a mitjans i de nou durant el cap de setmana. El mapa d'acumulats de pluja de diumenge a diumenge apunta que les zones més afectades seran les comunitats de l'extrem nord. A Galícia i a tota la franja cantàbrica les precipitacions podrien ser importants, tot i que no contínues.
A Aragó i Catalunya, igual que va passar la setmana passada, alguns ruixats podran ser intensos i venir acompanyats de tempestes localitzades. Al Mediterrani, fins i tot en àrees properes a l'Estret, no es descarta alguna pluja aïllada. A Canàries, les precipitacions seran febles i associades principalment a la interacció dels vents alisis amb el relleu.
Contrast tèrmic: del fresc a la calor sufocant
L'inici de la setmana portarà temperatures suaus i fins i tot fresques a l'interior i nord peninsular. A ciutats com Lleó o Valladolid, les mínimes podrien baixar per sota dels deu graus. Mentrestant, a Múrcia no baixaran dels 24.
Al Mediterrani i a Canàries, les nits tropicals seguiran sent la norma a causa de la calor acumulada al mar. A mesura que avanci la setmana, els termòmetres començaran a repuntar. Dimarts ja es registraran més de 30 graus a capitals del sud i de l'est.
Paral·lelament, en llocs com Madrid els valors rondaran els 27 graus, i a Sevilla o Còrdova arribaran als 32. El veritable protagonisme arribarà durant el cap de setmana, quan gran part del sud i el centre peninsular viuran un episodi de calor intensa. En nombroses capitals es preveuen màximes entre els 35 i 40 graus, valors més propis de ple estiu que de l'inici de setembre.
Setmana marcada per contrastos
En resum, el temps a Espanya durant aquesta primera setmana de setembre estarà marcat per un doble protagonista. Un tren de fronts que deixarà pluges persistents al nord i un repunt tèrmic que tornarà a situar moltes ciutats al voltant dels 40 graus. Una combinació que confirma que el mes comença amb contrastos extrems i que obligarà a estar atents tant al paraigua com al ventilador.
Més notícies: