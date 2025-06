Ganga de Banco Sabadell per a milers de clients: no s’ha vist mai, falten dies

Banco Sabadell ha llançat una ganga que està revolucionant el sector bancari. Es tracta del seu Compte Online Sabadell, un compte remunerat sense comissions ni condicions ocultes, pensat per a nous clients. Milers de persones poden guanyar fins a 700 euros si actuen ràpid.

Primer, el compte ofereix una rendibilitat del 2 % TAE, aplicable fins a 20 000 € de saldo. Aquesta és una de les taxes més altes per a comptes sense lligams. En un any, aquesta TAE et genera fins a 400 € només per tenir-hi els teus diners.

Banco Sabadell rebenta el mercat: aquesta ganga no la pots desaprofitar

A més, si ets nou client i domicilies la nòmina (mínim 1 000 €) + actives Bizum, rebràs 300 € bruts extra, repartits en 12 pagaments de 25 € bruts al mes. En total, pots endur-te 700 €: 400 € per la rendibilitat més 300 € per la nòmina i Bizum.

El compte del Banco Sabadell destaca per no tenir comissions d'administració, manteniment ni per les targetes (dèbit i crèdit). Sense condicions ocultes, clàusules exigents o permanència obligatòria, excepte mantenir la nòmina i Bizum 12 mesos per cobrar els 300 €.

Tens lliure disposició dels diners i transferències SEPA gratuïtes, ofereixen el 3 % de devolució en rebuts domiciliats de llum i gas i sense límit d'import. Tot molt senzill i transparent. Els diners s'abonen cada mes: interessos dins el mes següent i la nòmina-Bizum en els primers 10 dies de cada mes.

Fins quan t'hi pots apuntar? El Banco Sabadell ho aclareix

La promoció és per temps molt limitat: dura fins al 2 de juliol. Això vol dir que queden només dies per obrir el compte, domiciliar la teva nòmina i activar Bizum si vols optar a la ganga.

Mitjans com Finect i El Economista ja parlen dels "últims dies" per aprofitar el bo de 300 € i la TAE del 2 %. També destaquen que aquesta campanya és una aposta forta de Sabadell per atraure clients davant la baixa rendibilitat del mercat.

Així s'està rebent la promoció de Banco Sabadell

La rebuda està sent molt positiva. Usuaris en fòrums financers la qualifiquen com "de les millors ofertes actuals". Es valora que la promoció no exigeixi vincular targetes de crèdit, assegurances o productes d'inversió, quelcom comú en altres entitats.

A més, el compte destaca en comparatives: 2 % TAE més 300 €, sense condicions. El blog Finect diu que és "una de les més competitives del mercat".