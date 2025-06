Avís taxatiu de Banco Santander sobre els seus caixers: mantingues la calma, fes això

Banco Santander ha emès un comunicat important per als seus clients que, en algun moment, poden trobar-se amb la targeta de crèdit o dèbit encallada en un caixer. Aquest avís vol transmetre tranquil·litat i oferir una solució fàcil i efectiva per resoldre la situació de manera ràpida.

Si et passa que la teva targeta queda retinguda al caixer, el primer que has de fer és mantenir la calma. La causa pot ser una fallada tècnica, introduir malament el PIN diverses vegades, o fins i tot què la targeta ha caducat o ha estat bloquejada des de l'interior del banc.

Banco Santander llança un avís rotund: no et posis nerviós al caixer

En lloc de posar-te nerviós, el més assenyat és seguir els passos que t'indicarà l'entitat. Quan notis que la targeta no surt, Santander insta a contactar immediatament amb el seu servei d'atenció, conegut com a Superlínia, disponible les 24 hores al número gratuït 900 811 381.

També hi ha una altra solució, i és que pots acudir a la sucursal més propera si està oberta. Així, l'entitat pot retirar o bloquejar la targeta sense complicacions.

Durant aquest temps, és crucial no intentar extreure la targeta per la força ni introduir objectes estranys; aquestes accions poden danyar tant el caixer com la targeta, i entorpir el procés. Santander recomana actuar amb rapidesa i seguir els consells establerts per garantir que es respecti el teu dret a recuperar els teus mitjans de pagament sense estrès.

Santander ofereix eines per treure diners sense necessitat de la targeta física

A més del contacte telefònic, pots bloquejar la teva targeta des de l'aplicació mòbil o banca en línia de Santander, amb només uns tocs. Utilitzar aquest recurs et permet protegir el teu compte i evitar que algú pugui utilitzar la targeta un cop retinguda. Si la targeta no es recupera, el normal és sol·licitar-ne una de nova des de l'app o a la sucursal.

En molts mitjans s'ha informat també que, a més d'aquestes precaucions, Santander ofereix eines per treure diners sense necessitat de la targeta física. D'una banda, els caixers contactless permeten operar apropant el telèfon mòbil amb NFC i autenticant la transacció amb el teu PIN.

Per què no ens hem d'espantar si la targeta queda dins

D'altra banda, l'app pot generar un codi únic, vàlid fins a 300 € al dia i 1.000 € per setmana, que s'introdueix al caixer a l'opció "Operacions sense targeta". Aquests mecanismes asseguren que, encara que la teva targeta s'encalli o l'oblidis, puguis accedir a efectiu sense problemes.

Perquè Banco Santander ja té protocols i eines a punt per actuar, des del contacte immediat fins a la generació de codis de retirada. Tot està pensat perquè l'experiència sigui fàcil i sense ensurts. Així es protegeix la teva tranquil·litat i els teus diners, sense que hagis de “donar la cara” en situacions incòmodes.