Avís urgent del Banco Sabadell: no juguis amb foc o ho lamentaràs per sempre

Durant els últims mesos, Banco Sabadell ha llançat una alerta urgent que no pot passar desapercebuda. Un frau telefònic està posant a prova la confiança dels seus clients, per la qual cosa hauries de prendre bona nota.

L'spoofing consisteix a falsificar el número que veus en rebre una trucada, així els ciberdelinqüents poden suplantar el teu banc o una altra entitat legítima. Veus a la teva pantalla un número que sembla oficial del Banco Sabadell, però darrere hi ha un estafador. Aquest nivell d'engany fa que múltiples usuaris caiguin i desconfiïn de les seves pròpies eines de seguretat.

Banco Sabadell ho adverteix avui: et podrien robar gairebé sense adonar-te'n

Segons professionals, l'spoofing és especialment perillós perquè trenca la barrera psicològica de la confiança. L'entitat és taxativa: mai et trucaran demanant-te claus, instal·lant apps o connectant remotament al dispositiu. La seva preocupació és real: adverteixen que si acceptes instal·lar un programari o cedir dades, pots patir robatori de diners, buidatge de targetes i accés als teus comptes.

Un informe puntual mostra que aquests estafadors actuen ràpidament. Els estafadors instal·len apps falses que permeten buidar comptes, robar contrasenyes, i fins i tot “moure” diners sense que te n'adonis.

Com identificar l'spoofing

Tingues en compte que mai és el teu banc qui truca demanant dades. Si veus un número idèntic al de Sabadell, però et demanen més del que és habitual, desconfia. Aquest número fals és un dels signes clau.

Les trucades buscades o amb to d'urgència extrema (“és ara o ho perdràs tot”) són tàctiques de manipulació. El banc ho confirma: mai actuaran així. I si et diuen que instal·lis una aplicació: alerta vermella immediata, això mai passarà per part del banc.

Banco Sabadell dona algunes indicacions concretes. No contestis trucades urgents per demanar dades personals ni claus o si reps un SMS amb enllaç, no hi facis clic. Podria ser phishing, smishing o una barreja de tots dos.

No instal·lis programes o apps per petició telefònica: aquests són virus o troians. Mantingues el teu mòbil i ordinadors actualitzats, i instal·la un bon antivirus. Si tens dubtes, talla la comunicació i truca directament al número oficial que apareix a la teva app o web de Sabadell.

Aquest és el motiu pel qual aquest frau preocupa tant a Banco Sabadell

Aquest tipus de ciberatacs —smishing, vishing i spoofing— van en augment. La policia va desarticular una banda a la mateixa ciutat de Sabadell que va defraudar gairebé 2 milions d'euros a 760 víctimes, utilitzant aquestes tècniques combinades.

Banco Sabadell tem que massa persones continuïn sent innocents i no siguin capaces de detectar l'engany. Per això insisteix en campanyes com “no siguis innocent, estàs avisat”.