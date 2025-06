Alegria màxima a Banco Sabadell: oficial, aquesta targeta val més del que penses

Banc Sabadell ha sorprès molts amb una novetat que ha causat una gran alegria entre els seus clients. Es tracta d'una targeta d'empreses molt especial, que incorpora un eco-badge i que destaca per ser especialment sostenible.

Aquesta targeta no és només un mitjà de pagament, sinó un símbol del compromís que té el banc amb la cura del medi ambient i la responsabilitat social. La targeta MasterCard amb eco-badge de Banc Sabadell està dissenyada pensant en les empreses que volen reduir el seu impacte ambiental.

Arriba a Banc Sabadell la targeta més especial: milers de clients la volen

Fabricada amb materials reciclats i amb un procés que minimitza la petjada de carboni, aquesta targeta s'ha convertit en una eina valuosa per a qui aposta per la sostenibilitat en el seu dia a dia. A més, té avantatges clares que la fan molt atractiva, com condicions adaptades a les necessitats de negocis i opcions de control de despeses des de l'app del banc.

Per als clients de Banc Sabadell, aquesta targeta és molt més que un simple plàstic. Qui ja la té destaca la satisfacció que els produeix contribuir a una causa important mentre gestionen les seves finances.

Banc Sabadell facilita la tramitació: no et preocupis

L'opinió dels usuaris és molt positiva, ressaltant la facilitat per obtenir-la i les condicions avantatjoses que ofereix. Per exemple, comissions reduïdes i beneficis exclusius per a empreses compromeses amb el medi ambient.

Si vols saber com obtenir aquesta targeta MasterCard, el procés és senzill. Els clients empresarials poden sol·licitar aquesta targeta directament a la seva oficina habitual o a través de la pàgina web de Banc Sabadell.

És necessari complir certs requisits mínims. Però, en general, el banc facilita la tramitació perquè més empreses puguin sumar-se a aquesta iniciativa sostenible.

Llança un missatge fort sobre la importància de la sostenibilitat

El compromís de Banc Sabadell amb la sostenibilitat va més enllà d'aquesta targeta. L'entitat està impulsant nombroses accions per fomentar l'economia verda i donar suport a projectes responsables. Aquesta targeta amb eco-badge és una mostra clara que el banc aposta per un futur més net i conscient.

Aquesta targeta d'empreses de Banc Sabadell val molt més del que sembla a simple vista. Representa una eina financera amb avantatges clares i un missatge fort sobre la importància de la sostenibilitat.

Per a qualsevol client que vulgui fer un pas endavant en responsabilitat social i tenir cura del planeta, aquesta targeta és una opció valuosa i accessible. El banc referma així el seu compromís amb els seus clients i amb el medi ambient, guanyant-se l'aplaudiment de qui ja gaudeix d'aquesta targeta única.