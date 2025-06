Missatge urgent de Banco Santander: milers de clients avisats, compte aquest estiu

Banco Santander ha enviat un avís urgent als seus clients, advertint d'un augment de ciberestafes coincidint amb les rebaixes d'estiu. L'entitat assenyala que durant aquesta època, davant el pic de compres i ofertes, els ciberdelinqüents aprofiten per llançar enganys més sofisticats, per la qual cosa demana màxima prudència.

Aquest estiu, Santander alerta que els fraus via phishing i smishing —missatges o SMS fraudulents— estan creixent, i poden afectar milers de clients.

Banco Santander avisa a tots els seus clients: molt de compte amb les rebaixes d'estiu

Segons diversos mitjans, els estafadors envien missatges amb aparença oficial del banc o alertes de seguretat al compte. I tot, perquè l'usuari faci clic en enllaços o comparteixi contrasenyes robustes o codis OTP.

Més d'un 30 % d'aquests atacs es fan durant el període de rebaixes, aprofitant el frenesí d'ofertes. Els delinqüents solen crear webs falses que imiten l'aparença del Banco Santander. Fins i tot, utilitzen tècniques com l'spoofing telefònic —falsifiquen el número del banc— o truquen advertint d’“activitat sospitosa”, per provocar por i fer que entreguis les teves dades.

Què hem de vigilar aquest estiu: Banco Santander et dona un cop de mà

Les ofertes massa bones són bandera vermella: si un correu o SMS ofereix descomptes increïbles o regals sense que els esperis, dubta. No segueixis enllaços ni aportis dades. Si t’exigeixen descarregar un arxiu o instal·lar una app, pot amagar malware o troians.

Para atenció als enllaços sospitosos. Passa el ratolí per sobre abans de clicar i comprova que el domini és exactament el de Santander, no les seves variants o imitacions.

Que no t’enganyi la sensació d’urgència. Els estafadors apel·len a la por: “Actua ja o perd els teus diners”. Santander recalca que mai no demanarà les teves contrasenyes, codis OTP o signatures electròniques per SMS, trucades ni WhatsApp.

Pren nota, perquè les contrasenyes robustes són bàsiques. El banc insta a canviar-les periòdicament, activar el doble factor (com l’app Santander Key) i utilitzar combinacions fortes que no repeteixis en altres serveis.

I si ja hi vas caure?

Has d’actuar de pressa: primer, contacta amb Santander pels seus canals oficials: número de Superlínia, app o web. Demana bloquejar el compte o la targeta i denuncia. També convé acudir a les autoritats; el banc pot ajudar-te a mitigar el dany.

Santander també recomana reenviar qualsevol SMS sospitós al número 638 444 542 o al correu phishing@gruposantander.es, perquè l’equip de seguretat ho investigui i alerti altres clients.