Missatge especial de CaixaBank per a milers de clients: al·lucinen amb aquesta notícia

Milers de clients poden estar d'enhorabona. CaixaBank ha fet un pas més en el seu compromís amb les petites i mitjanes empreses (pimes) d'Espanya. En el seu darrer anunci, l'entitat ha revelat que va destinar 16.570 milions d'euros el 2024 per finançar les pimes del país.

Aquesta xifra representa un increment del 20% en comparació amb l'any passat. Això reflecteix un fort suport al sector empresarial local en un moment crucial per a la seva recuperació i creixement. Un augment que es tradueix en més de 128.000 operacions, un 15% més que el 2023.

CaixaBank aposta pel creixement sostenible de les pimes

El compromís de CaixaBank amb les pimes va més enllà d'oferir finançament. L'entitat ha reforçat la seva proposta de valor per a aquests negocis a través d'un model especialitzat. Aquest s'ha creat per adaptar-se a les necessitats particulars de cada empresa.

D'aquesta manera, CaixaBank no només ofereix productes financers, també actua com un veritable soci estratègic per al creixement i desenvolupament de les pimes. Aquest model especialitzat s'aplica en un equip de professionals altament capacitats que es troben distribuïts per tot Espanya.

Amb 72 centres Store Pymes i 142 Centres d'Empresa més, CaixaBank assegura que cada pime tingui accés a l'atenció personalitzada que necessita. En total, més de 2.300 professionals treballen per oferir solucions integrals als negocis de menor mida.

A més de la infraestructura presencial, CaixaBank ha creat recentment un centre de suport amb més de 100 persones distribuïdes en quatre hubs ubicats a Barcelona, València, Sevilla i Madrid. Aquests professionals donen suport als gestors de pimes, proporcionant un servei més proper i especialitzat, que s'adapta a les necessitats de cada client.

El banc ha llançat diverses iniciatives que permeten a les pimes accedir a productes i serveis innovadors. Per exemple, CaixaBank ReadyToFinance és una línia de finançament 100% digital pensada per avançar pagaments a proveïdors, una eina clau per millorar la liquiditat de les empreses i facilitar la seva operativa diària.

El model de CaixaBank està dissenyat per facilitar que les pimes accedeixin a línies de finançament que cobreixen diferents tipus de necessitats. Entre les opcions disponibles hi ha productes com el factoring, el confirming i el renting. Aquests serveis estan pensats per millorar la flexibilitat financera de les pimes, permetent-los gestionar de manera més eficient els seus pagaments i cobraments.

A més, CaixaBank continua innovant per oferir solucions de finançament adaptades als desafiaments específics de les petites i mitjanes empreses a Espanya. L'entitat s'ha compromès a ser més que un banc. Per això, proporciona una plataforma de solucions integrades que permeti a les pimes créixer de manera sostenible i amb una base financera sòlida.