Alegria entre els clients de CaixaBank: és una realitat i aquests espanyols ho saben

CaixaBank, a través de la seva línia agro AgroBank, i Basque Culinary Center ha donat a conèixer una gran notícia. I és que està generant grans expectatives en el sector agroalimentari. Es tracta d'Impulso Agro, la primera generació de joves talents, menors de 40 anys, que estan revolucionant el món de l'agro i la gastronomia.

Des de vins sense alcohol fins a sensors intel·ligents per a vaques, aquests 40 joves estan liderant una autèntica revolució en el sector. Han creat innovadors biorrefugis apícoles, reinventat productes com la sidra i la llana, llançat kombuches premiades, dissenyat granges intel·ligents i donat un impuls a cultius com el festuc a Espanya.

Aquests projectes no només reflecteixen un gran compromís amb la sostenibilitat. Alhora, estan obrint portes a un futur agroalimentari molt més innovador i connectat amb les necessitats del segle XXI.

L'Impulso Agro va més enllà d'un reconeixement. Es tracta d'una plataforma per visibilitzar i donar suport a aquests emprenedors que, amb les seves idees, estan aportant solucions als grans desafiaments del sector. Aquesta iniciativa neix amb vocació biennal i té com a objectiu crear una xarxa d'agents del sector que fomenti el creixement i el networking entre els joves i els experts.

CaixaBank i AgroBank, un compromís ferm amb l'agroindústria

El sector agroalimentari s'enfronta a reptes gegants: canvi climàtic, transformació digital, la seguretat alimentària, el relleu generacional i un canvi en els hàbits de consum. Impulso Agro respon a aquests desafiaments amb una aposta clara pels joves, que són la clau per garantir l'evolució i la resiliència del sector.

Aquesta generació d'innovadors està construint el sector agroalimentari del demà, demostrant que és possible produir de manera sostenible. I, al mateix temps, complir amb les expectatives d'una societat cada cop més exigent amb el medi ambient i la seguretat alimentària.

CaixaBank dona suport a la transformació del sector agroalimentari

El suport de CaixaBank, a través d'AgroBank, posa de manifest el compromís de l'entitat financera amb el sector agroalimentari i la seva voluntat de ser un motor de canvi. El banc s'ha convertit en un referent pel suport a la innovació i el desenvolupament de projectes sostenibles.

Amb Impulso Agro, CaixaBank segueix apostant per aquells que estan creant noves formes de produir i consumir aliments, promovent així una agricultura regenerativa que respecta el medi ambient i que impulsa la competitivitat de les empreses del sector.