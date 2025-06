Toc d’atenció de Banco Santander als espanyols: mai facis això, molt de compte

Banco Santander ha llançat un important toc d'atenció a tots els seus clients, sobretot a aquells que es deixen portar per les compres impulsives. En un moment en què la inflació estreny i l'estalvi s'ha tornat més important que mai, l'entitat ha decidit prendre cartes en l'assumpte.

I ho ha fet amb un consell molt clar: mai compris res només perquè està en oferta si no ho necessites. Segons el banc, caure en aquest error és més comú del que sembla, i pot arruïnar qualsevol intent d'organitzar bé els diners.

Banco Santander parla clar als seus clients: ni se t'acudeixi fer-ho

Aquest avís arriba acompanyat d'una ajuda pràctica molt interessant per als clients més gastadors: el Club de la Guardiola. Es tracta d'una iniciativa llançada per Banco Santander amb l'objectiu d'ensenyar a estalviar millor i a aprendre a dir que no.

A través d'aquesta eina, el banc vol que els seus clients adquireixin bons hàbits financers i evitin deixar-se portar per l'emoció del moment. Sobretot en èpoques de descomptes, com el Black Friday o les rebaixes d'estiu.

Pren nota del Club de la Guardiola: la teva cartera t'ho agrairà

El Club de la Guardiola funciona com una comunitat digital on es comparteixen consells, es proposen reptes i s'anima els participants a no caure en les compres compulsives. Una de les regles bàsiques del club és pensar-s'ho dues vegades abans de comprar i preguntar-se si allò que vols realment ho necessites.

Pot semblar obvi, però Banco Santander adverteix que aquesta simple reflexió pot canviar completament la manera en què fem servir els nostres diners. Una altra de les idees clau del Club és trencar amb la idea que tota oferta és una oportunitat.

Evitar les compres innecessàries no és només una qüestió de control

El banc explica que moltes persones veuen un preu rebaixat i senten que estan perdent alguna cosa si no compren. Tanmateix, aquest pensament pot portar a gastar de més i acabar el mes amb la cartera tremolant. Per això, estalviar millor comença per saber dir “no” a temps.

L'ajuda de Banco Santander no és només un consell: també és una manera d'educar financerament els seus clients. Perquè, com bé explica el banc, evitar les compres innecessàries no és només una qüestió de control, sinó una manera intel·ligent de construir un futur més estable.

El missatge és clar: prohibit deixar-se portar per les ofertes si vols tenir unes finances sanes. Un petit gest que pot marcar una gran diferència.