Verificat, CaixaBank fa somriure milers de clients amb aquesta novetat: gran alegria

Els clients de CaixaBank poden estar d'enhorabona una vegada més. L'11 de juny passat, l'entitat bancària va organitzar un esdeveniment únic a Pamplona. L'exfutbolista Julio Salinas, acompanyat per la periodista Olga Viza, va protagonitzar un col·loqui titulat “Caure, aixecar-se… i riure després”. En aquesta trobada, Salinas va compartir amb el públic la seva visió sobre la maduresa i la importància de mantenir una actitud positiva davant la vida.

Aquest esdeveniment es va celebrar a la sala Àgora de la seu de CaixaBank, en un ambient proper i ple d'energia. En un cicle de xerrades pensat per al col·lectiu sènior, el banc va continuar la missió de brindar suport i eines per afrontar l'etapa de maduresa de manera optimista i activa.

Una xerrada de CaixaBank plena d'humor i consells pràctics

L'esdeveniment va ser inaugurat per Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebre de CaixaBank, que va destacar l'impacte d'aquestes iniciatives en la vida de la gent gran. Després de la seva intervenció, Pablo Andoño, director comercial de Banca Retail, va explicar el valor de Generació+, el programa dirigit a aquest segment.

Però la veritable estrella de la jornada va ser Julio Salinas, que, amb el seu característic bon humor, va transmetre un missatge clar. Salinas també va parlar de les caigudes, no només a l'esport, sinó a la vida.

“Caure s'ha caigut tothom, perquè al final pots caure en molts aspectes. Però de cada caiguda has de saber tocar de peus a terra”, va dir, deixant el públic reflexionant sobre com afrontar les dificultats.

L'esdeveniment forma part del programa Generació+ de CaixaBank, que ofereix productes i serveis dissenyats per cobrir les necessitats de la població sènior. Aquesta iniciativa busca millorar la qualitat de vida de la gent gran, proporcionant-los solucions adaptades als seus nous desafiaments.

Amb aquest programa, CaixaBank no només ofereix productes financers, sinó també un espai per al creixement personal i la gestió activa de la maduresa. La xerrada amb Salinas és un clar exemple de com el banc dona suport als seus clients en el seu desenvolupament integral.

CaixaBank dona suport a la cultura i el benestar dels seus clients sènior

L'esdeveniment, amb una gran acollida entre els assistents, també va subratllar el compromís de CaixaBank amb la cultura i el benestar de la gent gran. A més d'oferir-los solucions econòmiques, el banc es converteix en un aliat per continuar gaudint de la vida i mantenir una mentalitat positiva.

Aquest col·loqui és només una part de les múltiples activitats que CaixaBank organitza per a la comunitat sènior. Amb Generació+, el banc segueix marcant la diferència, demostrant que l'edat no és un impediment per continuar creixent, aprenent i gaudint de noves experiències.