Bones notícies per als clients de BBVA: serà teu sense adonar-te'n, quin xollo

BBVA ofereix un servei que alegra els seus clients. Es tracta d’un sistema que no deixaràs d’utilitzar en el dia a dia. És realment una ganga per a qui fa servir les seves targetes cada dia i BBVA sap que els seus clients hi estan disposats.

El cashback és senzill d’entendre: quan fas una compra amb la teva targeta BBVA, recuperes una part dels diners gastats. Si pagues 100 €, i et tornen un 5 %, al final només et costa 95 €. Aquest percentatge de devolució s’acaba acumulant i acaba sent un estalvi diari per a les teves compres.

BBVA fa que tots els seus clients aplaudeixin això: per què agrada tant el cashback

Només cal utilitzar la targeta als comerços adherits: el cashback s’afegeix al teu compte sense paperassa ni complicacions. A més, no és un descompte puntual, és una política fixa de devolució per cada compra, cosa que significa estalvi constant.

Els clients se senten satisfets. Veuen com els diners tornen al seu compte en poques hores o dies. En països com el Perú o Mèxic, és habitual que el cashback aparegui a la targeta de crèdit fins a tres o quatre dies després de cada compra.

Això crea un vincle de confiança i reforça la satisfacció del client. A més, BBVA afegeix més detalls: punts extra, descomptes en botigues i promocions especials en dies clau com el Hot Sale.

Activar-ho és igual de simple: pren nota de BBVA

Només necessites una targeta BBVA compatible. En molts casos, el mateix banc t’avisa i t’invita a activar el cashback des de la seva app. Un cop registrat, cada compra genera una devolució sense més. I el banc alerta sobre noves campanyes a l’app i per correu electrònic, fent un gest sincer al client.

A Espanya, aquest servei encara és poc conegut, però els primers a pujar al tren ho celebren. Mitjans en parlen com un servei innovador i fàcil que farà “que les teves compres siguin més beneficioses”. Els usuaris aplaudeixen la comoditat i la satisfacció de rebre diners sense gestionar-los activament.

BBVA no s’atura aquí: altres recompenses

Però els beneficis no acaben aquí: BBVA també ofereix altres recompenses, com punts BBVA que després pots convertir en saldo o utilitzar-los per pagar a restaurants o cinemes. Hi ha promocions especials en dies específics o comerços seleccionats. Tot està pensat per fidelitzar i cuidar el client.

Aquest servei s’ajusta molt bé a la satisfacció del client modern: no es tracta només d’estalviar, sinó de sentir-se benvingut. Que cada compra sigui una oportunitat per rebre alguna cosa més. Per això aquest servei és tan valorat i sedueix a qui el prova.