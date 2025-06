Alegria màxima a Banco Santander: els seus clients són a un clic d'endur-se'l a casa

En aquests temps, Banco Santander s'ha convertit en el sinònim d'alegria màxima per als seus clients. Amb el seu programa estrella, cada pagament amb la Targeta de Crèdit Santander es converteix en una oportunitat per guanyar alguna cosa de tornada. I el millor és que tothom aplaudeix aquesta iniciativa senzilla i eficaç.

El sistema Santander Premia es presenta com un espai dins de l'app i la banca en línia de Banco Santander. Qui tingui una targeta de crèdit del banc (excloses les targetes de dèbit i el compte en línia bàsica) hi accedeix directament sense registres addicionals.

Aplaudiment majúscul entre els clients de Banco Santander: quin xollo

Un cop a dins, es despleguen ofertes variades: des de viatges i moda fins a tecnologia, totes amb reemborsaments o descomptes directes. Per exemple, a Hoteles.com ofereixen un 7 % de devolució, a Miravia fins a un 8 %, a AliExpress un 5 % i a Ticketmaster un 1 %.

Per als apassionats de la tecnologia, l'opció “Santander Boutique” permet accedir a marques com Samsung, PlayStation, Dyson, Lenovo i LG amb possibilitat de finançament sense interessos fins a 30 mesos. Un veritable avantatge, un autèntic xollo.

La targeta ideal per gaudir de Santander Premia

L'estrella és la Targeta de Crèdit Santander, que no només permet accedir a Santander Premia, sinó que també ofereix un 1 % de devolució en totes les compres durant el primer any (límit de 10 € nets al mes, fins a 120 € a l'any), i a més sense comissions d'emissió ni manteniment.

La seva flexibilitat permet pagar a final de mes sense interessos, i atorga control i seguretat des de l'app, on pots bloquejar la targeta o gestionar compres en línia. Això sí, els beneficis no acaben aquí.

La targeta permet fraccionar compres, sol·licitar efectiu a l'instant, rebre alertes per compres inusuals i comptar amb cobertures addicionals. A més, el seu ús en moneda estrangera no té comissions per canvi de divisa.

Sol·licita la Targeta de Crèdit Santander abans del 30 de juny

Els usuaris han acollit aquestes característiques amb entusiasme. Destaquen com és de fàcil accedir a Santander Premia i subratllen la satisfacció dels clients amb les devolucions immediates per compres. Els comentaris coincideixen: tothom aplaudeix la combinació de reemborsaments, compres i condicions clares.

Per aprofitar tot això, només necessites ser client de Banco Santander amb un Compte Santander, Col·lectius o Compte Mundo. Sol·licita la Targeta de Crèdit Santander abans del 30 de juny de 2025 per assegurar la promoció d'1 % de reemborsament. Accedeix a Santander Premia des de l'app o web, tria l'oferta desitjada i paga amb la targeta per activar el cashback.