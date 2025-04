Verificat, CaixaBank confirma la notícia que molts estaven esperant: fins al 2026

CaixaBank ho ha fet oficial. L'entitat bancària ha fet el pas que milers d'empreses, emprenedors i autònoms d'Alacant esperaven.

L'acord amb Cambra Alacant s'estén un any més i garanteix suport financer, formació especialitzada i noves oportunitats d'internacionalització... Almenys fins al 2026.

CaixaBank i Cambra Alacant renoven la seva aliança estratègica

Va ser dijous passat quan la directora territorial de CaixaBank al País Valencià i Regió de Múrcia, Olga García, i el president de Cambra Alacant, Carlos Baño, segellaven la continuïtat. I és que es tracta d'un acord que fa anys que impulsa el teixit empresarial de la província.

La col·laboració té com a meta reforçar l'activitat econòmica, apostar per la competitivitat i obrir noves portes a la internacionalització. I ho farà amb un full de ruta clar: suport al finançament, creació de noves empreses, formació i assessorament especialitzat.

Un dels pilars de l'acord és facilitar l'accés al crèdit i a productes financers adaptats per a pimes, emprenedors i negocis locals. CaixaBank reafirma així el seu paper com a banc de referència per a aquells que estan al capdavant d'un projecte empresarial a Alacant.

Però el conveni va més enllà dels diners. Inclou un complet programa de formació i jornades tècniques. Aquestes estan dissenyades perquè les empreses adquireixin eines reals per créixer, innovar i ser més competitives dins i fora d'Espanya.

L'acord també posa el focus en la internacionalització. Cambra Alacant liderarà iniciatives com trobades empresarials amb representants diplomàtics, missions comercials i activitats dins de les conegudes jornades “Oportunitat-País”.

Les accions previstes ajudaran tant a aquells que estan fent els seus primers passos en el comerç exterior com a aquells que exporten i volen consolidar els seus mercats. Entre les destinacions marcades per a aquest any: Algèria, Vietnam, Cambodja, Mèxic i Costa Rica.

Next Generation i CaixaBank, tàndem per captar fons

Un altre dels grans eixos d'aquesta col·laboració té a veure amb els fons europeus. Cambra Alacant continuarà la seva tasca perquè les empreses accedeixin al Pla de Recuperació per a Europa. I CaixaBank es converteix en aliat clau en tot el relacionat amb el finançament i assessorament vinculat als fons Next Generation.

L'entitat bancària es compromet a acompanyar els negocis locals en la presentació de projectes. D'aquesta manera, oferirà orientació tècnica i solucions específiques que augmentin les opcions d'èxit.

A més del suport directe, CaixaBank i Cambra Alacant seguiran col·laborant en l'elaboració d'informes econòmics que ofereixen una visió precisa de la realitat provincial. Entre ells, destaquen ‘Alacant en xifres’ i el recentment presentat ‘Panoràmica Alacant’, que analitza les claus del present i futur econòmic de la regió.

Un pas ferm cap al futur econòmic d'Alacant

Amb aquesta renovació, CaixaBank i Cambra Alacant reforcen una col·laboració que s'ha convertit en sinònim de suport, confiança i resultats per a milers de negocis. L'horitzó és clar: impulsar el talent local, obrir nous mercats i garantir recursos i formació fins al 2026.