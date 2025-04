Verificat: BBVA avisa als seus clients sobre aquest gest, ho perdran tot

BBVA ha emès un advertiment seriós per als seus clients, alertant sobre el perill que suposa caure en una tècnica de frau cada cop més comuna. És una estafa en forma de suplantació d'identitat en què els ciberestafadors es fan passar per entitats o persones de confiança. Per exemple, el propi banc i el seu objectiu és robar informació personal o diners.

Confirmat per BBVA: aquesta és l'estafa que molts clients temen

L'estafa en qüestió és el spoofing. És una tècnica en què els delinqüents informàtics envien correus electrònics o missatges falsos que semblen procedir d'institucions legítimes, com BBVA.

Aquests missatges solen incloure enllaços que redirigeixen a pàgines web falses, dissenyades per robar les credencials d'accés a la banca en línia de les víctimes. D'aquesta manera, els estafadors poden obtenir accés als comptes bancaris i retirar els diners de forma fraudulenta.

Així pots detectar quan intenten suplantar a BBVA

BBVA ha explicat com detectar aquestes estafes per evitar ser víctimes de suplantació d'identitat. Alguns signes clars que podries estar davant d'un intent de frau inclouen:

Correus electrònics sospitosos: Si reps un correu de BBVA que sembla urgent i et demana que facis clic en un enllaç per actualitzar les teves dades, és un senyal d'alarma. BBVA mai et demanarà que introdueixis informació sensible d'aquesta manera.

Errors gramaticals o de format: Els correus fraudulents solen tenir errors ortogràfics o de format, una cosa poc comuna en els missatges oficials del banc.

Urgència inusual: Els estafadors solen crear una falsa sensació d'urgència, dient que el teu compte està en risc o que has d'actuar immediatament. Això és una tàctica comuna per pressionar-te a prendre decisions ràpides sense pensar.

Què podria passar amb els nostres diners si caiem en el parany? BBVA parla clar

Si caiem en aquest tipus de frau, els cibercriminals poden obtenir accés als nostres comptes bancaris i realitzar transaccions no autoritzades. Això podria significar la pèrdua total dels nostres fons. A més, un cop els delinqüents obtenen les nostres credencials, poden utilitzar les nostres dades personals per cometre altres delictes, com el robatori d'identitat.

BBVA ofereix diverses recomanacions per protegir-se d'aquest tipus d'estafes. Primer, mai facis clic en enllaços sospitosos rebuts per correu electrònic o missatges de text. En el seu lloc, accedeix sempre al teu compte bancari escrivint directament l'URL de BBVA al navegador.

Si reps un missatge que sembla de BBVA i no n'estàs segur, contacta directament amb el banc a través dels seus canals oficials. A més, activa l'autenticació en dos passos per afegir una capa extra de seguretat al teu compte.