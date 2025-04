Avís especial de CaixaBank a tots els seus clients: ja està confirmat, serà a l'agost

Grans notícies de CaixaBank. El Cap Roig Festival, un dels esdeveniments musicals més esperats de l'estiu i organitzats per l'entitat, es prepara per a una edició molt especial. En el seu 25è aniversari, el festival ha aconseguit sumar una de les veus més aclamades del jazz i el pop contemporani, Michael Bublé.

El cantant canadenc serà l'encarregat de clausurar aquest esdeveniment amb un concert exclusiu a Espanya. La cita serà el 19 d'agost, i promet ser una nit inoblidable. Serà en un format íntim que dista dels grans estadis als quals està acostumat.

Amb més de 75 milions de discos venuts en la seva carrera, és una de les figures més influents de la música internacional. Ha estat guardonat amb 5 premis GRAMMY i 15 JUNO Awards, i la seva estrella brilla al Passeig de la Fama de Hollywood.

Des del seu debut el 2003, ha conquerit les llistes d'èxits amb àlbums inoblidables. El seu últim treball, The Best of Bublé, repassa els seus grans èxits i està sent un èxit rotund entre els seus seguidors.

CaixaBank presenta un cartell de luxe per a un aniversari únic

Amb aquesta incorporació, el Cap Roig Festival referma el seu compromís d'oferir una programació de primer nivell. Aquest any, en el seu 25è aniversari, se celebraran 25 concerts. Una xifra simbòlica que ressalta la importància d'aquest esdeveniment per a la cultura estiuenca a la regió.

Els assistents podran gaudir d'una programació variada que inclou noms destacats de la música nacional i internacional, des de Rosario, que ja ha esgotat les entrades per al 8 d'agost. Fins als últims bitllets disponibles per als concerts de Simple Minds, el 18 de juliol, i Antonio Orozco, el 6 d'agost.

El festival ha aconseguit una acollida excepcional entre el públic, amb més del 60% de les entrades ja venudes. Un fet que demostra l'interès per aquest esdeveniment que s'ha consolidat com un dels més importants de la temporada estival. L'ambient del castell de Cap Roig, envoltat per un dels jardins botànics més espectaculars del Mediterrani, és l'escenari perfecte per gaudir de la música.

El compromís social de CaixaBank amb el Cap Roig Festival

Aquest any, com a part de la seva celebració, el Cap Roig Festival amplia el seu projecte social, Cap Roig Solidari. Aquest té com a objectiu destinar part de la recaptació de cada concert a projectes socials a la regió de Girona. Entre les entitats beneficiàries es troben el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, l'Associació Pots, l'Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundació Vimar i la Fundació Arcadi Armangue Barceló.

Les entrades per al concert esperat de Michael Bublé, que se celebrarà el 19 d'agost, ja estan a la venda des del dilluns a la web oficial del festival.

Si ets client de CaixaBank, et recomanem estar atent a les novetats i ofertes especials que podrien estar disponibles per a tu. I és que el banc continua sent un gran aliat de la cultura a Espanya, donant suport a esdeveniments com el Cap Roig Festival. Un festival que, any rere any, atrau milers de persones de tot el món.