Confirmat: CaixaBank sorprèn milions de clients amb una novetat que promet

Renovar-se o morir és la màxima en qualsevol empresa avui en dia. Tant se val a què es dediqui, és gairebé una obligació adaptar-se als nous temps. I això és el que han fet des de CaixaBank després d'una decisió que agradarà a molts dels seus clients.

CaixaBank i Salesforce han signat un nou acord estratègic per avançar conjuntament en el desenvolupament de projectes d'IA aplicats a la banca. Aquest acord, el segon que ambdues entitats estableixen, permetrà a CaixaBank utilitzar la tecnologia de Salesforce. Tot això amb la finalitat de redefinir els seus canals de relació amb els clients i millorar l'experiència i la qualitat del servei.

El projecte contempla la integració de la IA i solucions com Salesforce Data Cloud, dissenyada per a la gestió i anàlisi de dades. Agentforce permet desplegar de manera àgil agents d'intel·ligència artificial que operen de manera proactiva i ininterrompuda. Tot això processant grans volums d'informació per optimitzar la presa de decisions.

CaixaBank aposta per oferir un servei innovador al client

També per millorar l'eficiència tant en l'atenció al client com en el treball intern dels empleats. Un dels casos d'ús ja implementats per CaixaBank és un assistent que dona suport a la contractació de productes financers. Aquesta eina, desenvolupada per CaixaBank Tech utilitzant tecnologia nativa de Salesforce, permet reduir els temps d'interacció i facilitar la contractació.

Això sí, a través dels canals digitals de l'entitat (app i web). L'assistent està dissenyat per a un equip de més de 300 empleats que ofereixen suport personalitzat als clients. S'activa mitjançant el botó "¿Te ayudamos?", i està disponible en els canals digitals.

Des que el client sol·licita ajuda, un gestor es compromet a contactar amb ell en menys de dos minuts. Així mateix, compta amb el suport de la IA per obtenir informació clau sobre el client, el producte, comparatives i respostes. L'objectiu és que aquest assistent evolucioni per convertir-se en un agent autònom, capaç d'actuar suggerint productes, programant cites o recordant promocions.

Pionera en l'aplicació de la intel·ligència artificial

CaixaBank és pionera en l'aplicació de la intel·ligència artificial al sector financer a Espanya. L'entitat compta amb un equip transversal de més de 100 professionals dedicats exclusivament a l'anàlisi i implementació de solucions d'IA generativa. Tant en processos interns com d'atenció al client.

Amb gairebé 12 milions de clients digitals, CaixaBank es posiciona com a referent en innovació bancària. La seva aposta per la transformació ha estat reconeguda amb premis com el de Millor Banc a Espanya 2024 i Millor Banc a Europa Occidental. Aquesta aliança amb Salesforce reforça el seu compromís amb la innovació, l'eficiència i l'excel·lència en el servei.