Verificat: BBVA llança un avís als clients que paguen amb targeta, frena

BBVA ha emès un advertiment important per a tots els seus clients que utilitzen targetes de crèdit o dèbit. El banc recorda que, en assolir el límit de la targeta, aquesta es torna inutilitzable fins que es resolgui la situació.

Quan s'assoleix o se sobrepassa el límit de crèdit d'una targeta, BBVA bloqueja automàticament el seu ús. Això significa que no es podran realitzar compres ni retirar efectiu fins que es regularitzi la situació. A més, l'excés de crèdit pot generar interessos més alts i comissions addicionals, incrementant el deute total.

BBVA parla clar: ull al problema, què passa si arribes al límit de la teva targeta

BBVA ofereix diverses solucions per als clients que han superat el límit de la seva targeta, com amortitzar l'excés de crèdit. És recomanable pagar la quantitat que excedeix el límit el més aviat possible per desbloquejar la targeta.

Si no és possible amortitzar l'excés immediatament, es pot sol·licitar una ampliació del crèdit disponible. Això es pot fer a través de l'app de BBVA o en una sucursal. L'aprovació dependrà de l'historial financer del client i de la política de riscos del banc.

Un cop regularitzada la situació, és possible modificar els terminis de devolució del deute per fer-los més assequibles. Això pot implicar el pagament de quotes mensuals més petites.

És possible augmentar el límit de la targeta?

BBVA permet als seus clients sol·licitar un augment del límit de crèdit de les seves targetes i aquest procés es pot realitzar a través de l'app de BBVA o en una oficina. L'aprovació dependrà de factors com l'historial de pagaments del client i la seva situació financera. En alguns casos, es requerirà documentació addicional i la signatura d'un nou acord.

BBVA emfatitza la importància d'utilitzar les targetes de crèdit de manera responsable. El banc adverteix que l'ús indegut d'aquestes eines pot portar a problemes financers significatius, incloent l'acumulació de deutes i la inclusió en llistes de morositat.

Observacions de BBVA que et vindran bé

Per evitar aquestes situacions, BBVA recomana portar un control detallat de les despeses, conèixer les dates de venciment dels pagaments i evitar pagar només el mínim requerit, ja que això pot prolongar el deute i augmentar els interessos.

BBVA adverteix que és essencial gestionar adequadament l'ús de les targetes per evitar bloquejos i complicacions financeres. L'entitat ofereix diverses facilitats i solucions per ajudar els seus clients a mantenir les seves finances en ordre i evitar que les seves targetes es tornin inutilitzables.