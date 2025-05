Eufòria màxima entre els clients de BBVA: així de fàcil, t'encantarà

BBVA ha llançat una promoció que molts ja estan aprofitant, i no és per menys. L'entitat bancària ha tornat a demostrar per què és una de les més atractives per als menors de 30 anys. I ho fa amb un compte pensat exclusivament per a ells: el Compte Online Sense Comissions.

Aquest compte de BBVA és ideal per a joves d'entre 18 i 29 anys. La raó? No només és gratuït, sinó que no cobra comissions de manteniment ni d'administració. A més, es gestiona de forma totalment online, cosa que facilita molt les coses a aquells que estan acostumats a fer-ho tot des del mòbil.

400 euros de regal: BBVA sap com fer feliços els seus clients

Però això no és tot. En obrir aquest compte, els joves reben una targeta Aqua Dèbit. Aquesta targeta és també sense comissions i molt segura, ja que no té números impresos i genera un CVV dinàmic per a cada compra.

És l'opció perfecta per a aquells que volen seguretat i comoditat a l'hora de comprar per internet o pagar en botigues físiques. El més interessant d'aquest compte arriba si decideixes domiciliar la teva nòmina.

I és que BBVA ha llançat una promoció especial que només estarà disponible fins al 20 de maig. Tots els que obrin un Compte Online Sense Comissions i domiciliïn la seva nòmina poden emportar-se fins a 400 euros de regal. Una ajuda econòmica molt interessant per a estudiants o treballadors que acaben de començar.

Tens fins al 20 de maig per aprofitar la promoció: afanya't

A més dels diners, BBVA ofereix un Pack Viatge Gratis, una promoció addicional amb beneficis pensats per a aquells que gaudeixen viatjant. Aquest pack inclou descomptes en allotjament i transport, i està pensat per animar els joves a aprofitar al màxim les seves escapades.

Des de l'entitat asseguren que volen facilitar l'accés a una banca moderna i sense complicacions. “Volem que els joves tinguin al seu abast productes útils, sense costos ocults i amb avantatges reals”, expliquen des de BBVA. Aquesta filosofia es nota en l'experiència digital del compte, que permet gestionar-ho tot des de l'app amb només uns tocs.

L'oferta està limitada, així que aprofita aquesta oportunitat fins al 20 de maig. Si tens entre 18 i 29 anys, aquest pot ser el compte ideal per a tu. És senzill, sense comissions, amb targeta gratuïta, i a més ve amb regal per la nòmina.