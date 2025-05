L'últim de BBVA fa esclatar de joia aquesta regió d'Espanya: tots ho celebren

Catalunya ha rebut amb entusiasme les recents declaracions de Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA a Espanya, durant una trobada amb l'Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL).

En aquest esdeveniment, BBVA va reafirmar el seu compromís amb les petites i mitjanes empreses (pimes) catalanes. Assegurant que la integració amb Banco Sabadell no només mantindrà, sinó que augmentarà el finançament disponible per a aquest sector clau de l'economia regional.

BBVA dona un cop sobre la taula a favor de les pimes catalanes: tots ho aplaudeixen

Belausteguigoitia va destacar que la nova entitat resultant de la fusió incrementarà la capacitat de concedir crèdit a famílies i empreses en 5.000 milions d'euros addicionals a l'any. Aquest augment en el finançament és una clara mostra del propòsit de BBVA d'enfortir el seu suport al teixit empresarial català, especialment a les pimes.

I és que aquestes representen prop del 90% de les empreses a la regió i generen més del 75% de l'ocupació. La satisfacció de les pimes catalanes es deu també als compromisos específics que BBVA ha assumit per protegir els seus interessos.

El compromís de BBVA durant 18 mesos

Entre ells, es troba la decisió de mantenir totes les oficines de Banco Sabadell especialitzades en empreses. Així com les condicions comercials en els codis postals on hi hagi menys de quatre entitats financeres.

A més, BBVA es compromet a mantenir durant 18 mesos les línies de circulant a totes les pimes. I el volum actual de crèdit total a aquelles que treballen únicament amb les dues entitats.

Aquests compromisos han estat fonamentals perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aprovés l'operació, després d'11 mesos d'anàlisi. El blindatge a pimes catalanes i balears, on l'entitat resultant dominarà més del 30% del mercat, va ser clau per desbloquejar la llum verda de Competència a l'opa al Sabadell.

La immensa majoria de les pimes confia en aquesta nova etapa

L'objectiu a curt i mitjà termini de BBVA és consolidar-se com una entitat més forta i eficient, capaç d'oferir millors serveis i estar a prop del client. L'escala assolida amb la integració permetrà afrontar inversions en tecnologia i sostenibilitat, factors clau per continuar sent competitius tant a Espanya com a Europa.

Les declaracions de Belausteguigoitia han generat un optimisme entre les pimes, veient en la integració de BBVA i Sabadell una oportunitat per enfortir el seu accés al finançament i millorar la seva competitivitat. El compromís de BBVA amb el teixit empresarial català és ferm, i la immensa majoria de les pimes confia que aquesta nova etapa portarà amb si un creixement beneficiós per a tots.