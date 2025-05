Alegria entre els clients de Banco Santander: el teu somni és més a prop, fes-ho avui

Comprar un habitatge és un dels passos més importants en la vida de moltes persones. Conscient d'això, Banco Santander, a través del seu banc en línia Openbank, ha llançat la Hipoteca Open, una opció que està generant entusiasme entre aquells que busquen condicions òptimes i avantatges reals.

Banco Santander sorprèn els seus clients: aquesta hipoteca d'Openbank és irrebutjable

Una de les principals raons per les quals la Hipoteca Open destaca és l'eliminació de comissions generals. No s'apliquen càrrecs per obertura, amortització parcial, subrogació o canvi de condicions. Només es contempla una comissió en cas d'amortització total anticipada, i aquesta varia segons el tipus d'hipoteca i el moment en què es realitzi el reemborsament.

Openbank ofereix tres modalitats d'hipoteca, en la fixa, el tipus d'interès es manté constant durant tota la vida del préstec. En la variable, l'interès s'ajusta semestralment segons l'euríbor i la mixta combina ambdós, amb un període inicial d'interès fix seguit d'un de variable. A més, si es financen més de 150.000 euros, s'aplica una reducció del 0,10% en el tipus d'interès.

Bonificacions per vinculació: ningú es pot resistir a la Hipoteca Open

Els clients poden beneficiar-se d'una bonificació en el tipus d'interès si domicilien la seva nòmina i contracten les assegurances de llar i vida comercialitzades per Openbank. Aquesta bonificació pot assolir fins a un 0,50%, la qual cosa es tradueix en un estalvi significatiu al llarg del préstec.

La Hipoteca Open permet realitzar una simulació en línia i obtenir una preaprovació immediata, sense necessitat d'obrir un compte a Openbank fins a la formalització del préstec. A més, cada client compta amb un gestor personal que l'acompanya durant tot el procés, des de la sol·licitud fins a la signatura en notaria.

Clients encantats amb l'experiència: més a prop de complir el seu somni

La combinació d'un procés 100% digital, condicions transparents i el suport de Banco Santander ha portat a que molts clients expressin la seva satisfacció amb la Hipoteca Open. La facilitat per gestionar tot des de casa, juntament amb el suport personalitzat, ha convertit aquesta opció en una de les més atractives del mercat.

Banco Santander demostra el seu compromís amb facilitar l'accés a l'habitatge. Si estàs buscant una hipoteca que s'adapti a les teves necessitats i et brindi tranquil·litat, la Hipoteca Open pot ser l'opció ideal per a tu.