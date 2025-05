BBVA dona un cop sobre la taula i milions d'espanyols somriuen: és la millor opció

BBVA ha tornat a demostrar per què continua sent la millor opció per a tants estalviadors a Espanya. El seu compromís amb el benestar financer dels seus clients va més enllà d'oferir productes bancaris.

Aquesta vegada, ha posat sobre la taula un consell ideal que pot marcar la diferència: estalviar de forma automatitzada per evitar caure en un error comú que ens allunya de les nostres metes futures.

BBVA sap de què parla: si vols estalviar, no et compliquis més

BBVA explica que un dels principals obstacles a l'hora d'estalviar és l'anomenat biaix del present. Aquest concepte psicològic fa referència a la tendència que tenim els humans a prioritzar la recompensa ràpida davant dels beneficis a llarg termini.

És a dir, preferim gastar avui abans que pensar en el que podríem necessitar demà. I és just aquí on comença la confusió i l'error de molts. El banc assenyala que aquest biaix provoca que moltes persones no arribin mai a estalviar prou.

La satisfacció immediata pot ser perillosa si no es gestiona bé. Un caprici avui pot suposar renunciar a una meta important en el futur. I això, amb el pas del temps, es converteix en frustració.

Automatitzar els teus estalvis: BBVA confirma que et vindrà de cine

Per això, BBVA proposa una solució senzilla però poderosa: l'automatització dels estalvis. Es tracta de programar una quantitat fixa que es traslladi directament a un compte d'estalvi cada vegada que rebem ingressos. Sense adonar-nos-en, estarem construint un coixí financer que, en uns mesos, ens donarà tranquil·litat.

I com dur-la a terme? Segons BBVA, només cal un petit gest: utilitzar les eines d'automatització que ofereix la pròpia app del banc. Amb aquesta funció, els clients poden triar quant estalviar i amb quina freqüència.

BBVA continua apostant per l'educació financera: tothom ho aplaudeix

Així s'elimina la necessitat de prendre decisions constants i s'evita caure en la temptació de gastar els diners abans d'apartar-los. A més, BBVA recomana que els estalviadors defineixin metes futures.

Pot ser un viatge, una reforma, un cotxe o simplement tenir un fons d'emergència. En posar-li nom als nostres objectius, es reforça el compromís i és més fàcil mantenir-se ferm.

El consell de BBVA està recolzat per estudis i per l'experiència real de milers de clients que ja apliquen aquesta tècnica amb èxit. El banc continua apostant per acompanyar els seus usuaris en cada pas, amb educació financera clara i eines digitals accessibles. El seu compromís és ferm, i el seu esforç es nota.