Confirmat: el BBVA dona una notícia inesperada i desferma furor entre els seus clients

No totes les novetats bancàries aconsegueixen captar l'atenció del públic, però algunes ho aconsegueixen perquè són molt útils en el dia a dia. És el que ha passat amb un dels últims anuncis del BBVA, que ha posat sobre la taula una opció de finançament diferent.

L'entitat bancària ha volgut explicar, amb detall, què són els préstecs verds i com poden utilitzar-se en coses tan concretes com un cotxe, un habitatge o fins i tot els electrodomèstics. I és que és una opció que ofereix el BBVA totalment desconeguda per a molts dels seus clients.

BBVA aclareix què és un préstec verd i per a què serveix

Els préstecs verds són una forma específica de finançament destinada només a iniciatives que tinguin un impacte positiu en el medi ambient. No es tracta de qualsevol classe de crèdit, sinó d'un amb una finalitat clara: fomentar la sostenibilitat.

Aquest tipus de producte financer està pensat per a qui vol millorar la seva petjada ecològica sense haver d'assumir un cost desorbitat. En el cas de BBVA, ja hi ha diverses opcions disponibles per a diferents necessitats dins de la llar o de la comunitat.

Per exemple, si el client vol comprar-se un vehicle elèctric o híbrid endollable, BBVA ofereix el seu “Préstec Cotxe Ecològic”. Aquest crèdit cobreix la despesa total de l'automòbil i permet desplaçar-se amb menys emissions contaminants.

També existeix la possibilitat de finançar la compra d'un habitatge eficient o de fer reformes energètiques. Per això hi ha la “Hipoteca Casa Eficient Tipus Fix”, que BBVA ha creat pensant en qui vol gastar menys energia en el seu dia a dia.

Una altra opció és fer servir un préstec verd per substituir els electrodomèstics antics per uns altres de baix consum. Rentadores, rentavaixelles o frigorífics eficients ajuden a reduir la factura de la llum i millorar l'eficiència de la llar.

Més enllà de la llar: solucions per a comunitats

Els préstecs verds de BBVA també es poden aplicar en projectes col·lectius. En comunitats de veïns, aquest tipus de finançament permet accions com instal·lar llums LED, punts de recàrrega per a cotxes o canviar la caldera central.

En aquest cas, el producte s'anomena “Préstec Eficiència Energètica Comunitats de Propietaris”. És una manera de què tot l'edifici guanyi en sostenibilitat sense que els veïns hagin d'assumir de cop grans inversions.

Per accedir a aquest tipus de préstecs, cal justificar l'ús dels diners amb un pressupost o factura. A més, cada entitat bancària pot establir les seves condicions específiques.

Entre els avantatges destacats hi ha la possibilitat d'aconseguir interessos més baixos i menys comissions. Això converteix el préstec verd en una opció atractiva per estalviar mentre es cuida l'entorn.

Amb aquesta iniciativa, BBVA reforça el seu compromís amb el finançament sostenible. Tant si és amb una hipoteca, un préstec per a vehicles o electrodomèstics, l'entitat facilita que els seus clients accedeixen més fàcilment a un préstec.