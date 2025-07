Eufòria a BBVA després de confirmar aquesta novetat: els clients es freguen les mans

BBVA s'ha convertit en protagonista d'una autèntica eufòria després de rebre una notícia de les més felices per al banc espanyol. Els clients es mostren més que satisfets, i fins i tot es freguen les mans de l'alegria que s'han endut.

La gran novetat és que BBVA ha estat escollit com el millor banc en experiència de client a Espanya. Aquest reconeixement, concedit per la revista Euromoney, arriba just quan el banc ha renovat completament la seva identitat corporativa i la seva aplicació mòbil.

BBVA, el 'millor banc espanyol en experiència de client' per a Euromoney

Gràcies a una estratègia anomenada “Radical Customer Perspective”, BBVA ha aconseguit una disponibilitat de canals digitals del 99,9%. Una resolució en el primer contacte superior al 80% i una taxa d'abandonament mai per sobre del 2%. Per als usuaris, aquestes dades es tradueixen en serveis més intuïtius, operativitat sense interrupcions i comunicacions clares i properes.

A més d'aquest guardó a Espanya, BBVA brilla amb llum pròpia a tota Amèrica Llatina. L'entitat va ser coronada com el millor banc digital de la regió per Euromoney Magazine. I tot gràcies a un increment d'usuaris de banca mòbil que frega el 75 % de penetració a Llatinoamèrica, amb 57 milions de clients digitals.

Altres reconeixements que no fan més que aplaudir els clients de BBVA

Les franquícies a Mèxic, Perú i Turquia també van rebre importants reconeixements. A Mèxic, es va alçar com a millor banc de l'any, millor banc d'inversió i millor banc per a finançament sostenible. Al Perú, va ser nomenat millor banc i a Turquia Garanti BBVA va ser premiat com a millor banc de finançament sostenible.

En el segment de banca corporativa i d'inversió, BBVA CIB també va destacar amb un total de sis guardons. Entre ells destaca el “Europe’s Best Bank for Large Corporates” i el “Best Bank for Sustainable Finance” tant a Espanya com a Mèxic, i va ser escollit millor banc d'inversió.

Aquests guardons reforcen la importància de la banca sostenible, com és la de BBVA. A més, posen el focus en l'atenció al client corporatiu i les finances responsables.

Per què és vital aquest premi per a BBVA?

Això posiciona el banc com a líder tant en l'àmbit minorista com en l'empresarial i referma el seu compromís amb la digitalització i l'experiència de clients en diferents països. Però, sobretot, perquè transmet confiança als usuaris. Els clients no només valoren els premis; comproven diàriament millores tangibles: apps més àgils, atenció més eficaç i una gestió sense friccions.

La satisfacció es palpa a les xarxes socials i en comentaris de fòrums. Els usuaris coincideixen que la nova aplicació és més clara i ràpida, i destaquen l'atenció telefònica amb menys esperes i solucions des del primer missatge. La proximitat amb què BBVA comunica aquests èxits també ha generat un fort vincle emocional: no es veu només el banc, sinó un soci que millora cada dia per i per als seus clients.