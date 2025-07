La novetat de Banco Santander que causa furor entre milers de clients: quina barbaritat

Banco Santander ha llançat aquest estiu una novetat que està causant sensació entre milers de clients. Per només 3 euros al mes, hi ha un servei que ofereix avantatges molt valuosos, especialment per a clients interessats en l'oci, la feina o els estudis.

El Programa Santander Viatges està dissenyat per estalviar diners i evitar sorpreses. Permet retirar efectiu a gairebé qualsevol caixer del món fins a tres cops al mes sense comissions, tant amb targetes de dèbit com de crèdit. Això suposa un gran alleujament davant les comissions habituals del 4,5 % o fins i tot del 5 % amb un mínim de 3 euros per treure diners fora de la UE.

Gran notícia de Banco Santander als seus clients més viatgers: només 3 euros

A més, ofereix l'exempció de comissions per compres en moneda estrangera, una opció beneficiosa si viatges i fas pagaments en dòlars, lliures o una altra divisa. El programa inclou una assegurança d'assistència en viatge i protecció de compres. I tot, gràcies a una pòlissa col·lectiva amb Legalitas.

També ofereix compra de divisa sense comissió. Un avantatge ideal per a qui necessita efectiu local, i assistència immediata si perds o compres la teva targeta a l'estranger. Aquestes opcions incrementen molt el valor del programa, convertint-lo en una eina imprescindible per als viatgers.

És tan senzill apuntar-se al Programa Santander Viatges

L'èxit entre els clients s'explica pels testimonis: milers de persones ja s'hi han apuntat i destaquen la seva “satisfacció” per l'estalvi real i la tranquil·litat que ofereix. Apuntar-se al Programa Santander Viatges és molt senzill.

Des de l'App Santander o la banca en línia, entres a “Contractar”, selecciones “Programes Santander” i tries “Viatges”. Prems “Ho vull” i ja ho tens, o si ho prefereixes, també pots donar-lo d'alta a la teva oficina física. L'únic que necessites és ser client del banc amb targeta de dèbit o crèdit (l'aprovació de la targeta de crèdit pot estar subjecta a revisió).

No hi ha lletra petita

Té una durada mínima de dos mesos i renovació automàtica mensual; si més endavant no vols continuar, només has d'avisar amb almenys cinc dies d'antelació. No hi ha lletra petita ni tarifes ocultes per part del banc, encara que alguna entitat caixera local sí que podria aplicar la seva pròpia comissió, però avisa en pantalla abans de treure efectiu.

El programa de Santander està pensat per a qui viatja freqüentment aquest estiu, sigui per vacances, estudis o feina. Saber que pots viatjar a l'estranger sense comissions, tenir seguretat i simplicitat fa que la satisfacció sigui màxima.