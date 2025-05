Última hora de BBVA: milers d'espanyols tremolen, mai facis això o ho pagaràs

BBVA ha llançat una alerta urgent a tots els seus clients i és que l'estafa coneguda com l'engany del "familiar en problemes", està afectant milers de persones a Espanya. Aquest frau utilitza trucades falses i missatges alarmants per enganyar les víctimes i buidar els seus comptes bancaris.

BBVA sap el perill que corren els seus clients: envia un missatge contundent

Els delinqüents es fan passar per un familiar proper, com un fill o nét, que suposadament està en una situació d'emergència. A través de trucades telefòniques o missatges, sol·liciten diners urgents per resoldre problemes legals o mèdics.

Fins i tot poden utilitzar tecnologies avançades, com la intel·ligència artificial, per imitar la veu del familiar i fer l'estafa més creïble. Accedir a aquestes peticions pot posar en greu risc les teves finances.

Els estafadors busquen obtenir informació confidencial, com claus d'accés o codis d'un sol ús (OTP), que els permeten realitzar operacions en el teu nom. A més, poden sol·licitar transferències de diners a comptes fraudulentes, la qual cosa resulta en pèrdues econòmiques significatives.

Com reconèixer l'estafa del "familiar en problemes"? BBVA t'ho explica

En primer lloc, l'estafador insisteix que la situació és crítica i requereix una acció immediata. A més, et demanen informació confidencial o transferències de diners a comptes desconegudes.

La trucada pot semblar provenir d'un número oficial de BBVA, però és una suplantació. I molt de compte, perquè reps SMS que inclouen enllaços per verificar dades o realitzar accions urgents.

Per protegir-te, no comparteixis informació confidencial. BBVA mai et demanarà claus d'accés ni codis OTP per telèfon o SMS. Si reps una trucada sospitosa, penja i contacta directament amb el familiar o el banc.

Els estafadors utilitzen la pressió del temps per evitar que pensis amb claredat. No facis clic en enllaços sospitosos, BBVA no envia SMS amb enllaços i si en reps un, elimina'l immediatament. Si sospites que has estat víctima d'una estafa, contacta amb BBVA al 900 102 801 i presenta una denúncia davant les autoritats.

L'estafa del "familiar en problemes" és una amenaça real que pot afectar qualsevol persona. La clau per evitar caure en aquest tipus de fraus és la prudència i estar informat sobre el modus operandi dels estafadors. Mantén-te alerta i comparteix aquesta informació amb els teus éssers estimats perquè també estiguin protegits.